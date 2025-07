$!Las plantas nativas de Saltillo ilustran el póster (tejido) del aniversario 448 de la ciudad

“Me parece una responsabilidad bastante fuerte plasmar el territorio, aunque debo confesar que me dio un poco de miedo, pensar en la salida visual, pero al final disfruté muchísimo el proceso, con mis alumnas estoy trabajando sobre plantas y fue muy redondo el proceso”, agregó.

La frase que acompaña a la pieza “Mirar arriba donde se anuncia la muerte y abajo donde se asegura la vida” proviene de una de las primeras investigaciones que hizo, para la serie “Fibra/entraña”. En ese proceso descubrió que su perspectiva podía ampliarse.

“Quería buscar fibras primitivas del desierto y observando, en mi registro fotográfico, bastante precario en ese entonces, me di cuenta que había fotografiado un registro completamente horizontal y a la altura de mi vida, no había visto lo que había arriba ni abajo, y cuando quiero producir a partir de ese registro me doy cuenta que no me sirve de mucho, porque no tomé cosas que no las había visto, entonces tuve que hacer una segunda deriva en el desierto”, expresó.

“Y justamente investigando cómo se asegura la vida en el desierto, sin agua, con este clima tan extremo, vi esta planta que justamente recolecté en una de esas derivas, que era una lechuguilla ya seca, y resulta que cuando la lechuguilla florece anuncia su muerte, pero en todo su tiempo de vida asegura su existencia en el subsuelo. La vida del desierto está en el subsuelo”, agregó.

