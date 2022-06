Transportistas protestan en la CDMX, exigen aumento de 3 pesos al pasaje; ellos no han cumplido: Sheinbaum

Ciudad de México.- Francisco Carrasco, vocero de la organización Fuerza Amplia de Transportistas, señaló que los bloqueos y manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México en exigencia de un incremento de tres pesos en la tarifa mínima del transporte público, se deben a una “cerrazón” del gobierno capitalino.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Guerrero expuso que por más de tres años han sostenido pláticas con funcionarios de la administración de Claudia Sheinbaum pero, hasta este momento, todas han sido infructíferas.

“Hemos tenido tres años de pláticas con la autoridad, 60 mesas de trabajo, y en ninguna se presentó una alternativa para el aumento las tarifas”, declaró el vocero.

Para Guerrero, un aumento de tres pesos a la tarifa del transporte les permitiría recapitalizarse y darle el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, que requieren las unidades para seguir funcionando.

Ellos no han cumplido, rechazamos el aumento excesivo que están pidiendo: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la capital mexicana advirtió esta mañana en un mensaje público que los transportistas, que colapsan ciertas zonas de la ciudad con bloqueos, no tendrán el aumento de 5 pesos en las tarifas porque no han cumplido con las mejoras que se les pidieron y además, porque reciben miles de millones en distintos subsidios y apoyos.

“¿Qué se les ha pedido a cambio? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener el buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los choferes tomen capacitación y estén incorporados a un patrón único, que estén uniformados y no viajen con acompañantes, que moderen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios, incluir la tarjeta de movilidad integrada en todas las unidades”, dijo Claudia Sheinbaum.

“La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón: ellos no han cumplido. Es verdad: la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el, país pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado, y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando y rechazamos el aumento excesivo que están pidiendo”, agregó.

Dijo que, para evitar el aumento de tarifa, desde 2020 su Gobierno apoya a los transportistas con un bono de combustible de 4 mil a 6 mil pesos mensuales según el tipo de transporte, también aseguró que este apoyo ha aumentado 250 pesos.