Tras fin del Título 42, cede la migración, pero se espera que vuelva a arreciar

Casi dos meses después del levantamiento de la orden sanitaria que le permitía a Estados Unidos expulsar con rapidez a los migrantes en la frontera sur, la cantidad de migrantes que cruzan al país no solo disminuyó de manera dramática, sino que también se ha mantenido relativamente baja.

Desde el 12 de mayo, el promedio diario de cruces ilegales ha sido de unos 3 mil 360, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. En marzo de 2022, ese promedio fue de unos 7 mil 100.

El gobierno del presidente Joe Biden ha recibido con beneplácito el descenso en los cruces, a pesar de haber experimentado niveles históricos de inmigración ilegal durante la mayor parte de su mandato.

Las autoridades esperaban que la expiración de la norma de salud pública, conocida como Título 42, produjera una cantidad aún mayor de cruces ilegales, pues creían que el cambio de política podría provocar un caos si los inmigrantes que no habían podido solicitar asilo de repente iban a poder hacerlo. Sin embargo, esas predicciones se hicieron antes de que el gobierno de Biden introdujera políticas pensadas para frenar un posible repunte. El aumento de los cruces ilegales llegó en los días previos a la expiración de la norma.

No obstante, según las autoridades, después de casi dos años con una cantidad de cruces más alta de lo habitual, esta calma no va a durar. Determinar los factores de los aumentos y descensos de la migración no es una ciencia exacta. Las tendencias migratorias mundiales, las impugnaciones y los cambios políticos en Estados Unidos y en los países de los que emigra la mayoría de los migrantes podrían impactar la variación de las cifras. Sin embargo, a continuación, presentamos algunas teorías fundamentadas de funcionarios gubernamentales y expertos externos basadas en las condiciones actuales.