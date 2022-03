Tras muros y vallas, feministas toman los cielos de México; colocan mensaje en un zeppelin

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el colectivo Fuimos Todas, protestó en el cielo de la ciudad capitalina, donde paseó un zeppelin con las leyendas “10 feminicidios al día” y “Ninguna en el olvido”.

El artefacto sobrevoló diversos puntos estratégicos de la CDMX, entre ellos, La Fuente de la Diana, el Ángel de la Independencia, el Senado de la República y el Monumento a la Revolución, también el Palacio de Bellas Artes, reportó Cultura Colectiva.

“Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites”, señalaron en Twitter.

