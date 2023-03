$!Trump afirma que el martes será arrestado por el caso de Stormy Daniels

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, declaró que espera ser arrestado el martes en Manhattan e instó a sus seguidores a protestar por su inminente acusación.

“EL CANDIDATO REPUBLICANO LÍDER DE FAR & AWAY Y EX PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SERÁ ARRESTADO EL MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA. ¡PROTESTA, RECUPERA NUESTRA NACIÓN!”, tronó en una misiva en mayúsculas a sus seguidores en Truth Social el sábado por la mañana.

Criticó a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, como “CORRUPTA Y ALTAMENTE POLÍTICA” en su publicación.

Trump volvió a insistir en que no había cometido ningún delito y recordó a sus seguidores que la campaña de Bragg había sido financiada en gran medida por el multimillonario liberal George Soros.

Se dice que los cargos inminentes de Bragg se centran en los pagos que Trump dio en secreto a Stormy Daniels, una estrella adulta que afirmó haber tenido una aventura con Trump en 2016 y recibió $ 130,000 en pagos secretos del multimillonario para mantenerla callada durante su campaña presidencial de 2016. Trump ha negado la supuesta infidelidad.