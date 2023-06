Trump afirma que los ataques de DeSantis son personales

El expresidente Donald Trump sugirió que sus ataques contra su retador republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, son personales en la segunda parte de su entrevista exclusiva con Bret Baier de Fox News, diciendo que le parece “muy desleal” que DeSantis se haya unido a la carrera presidencial de 2024 después de que lo ayudó a ser elegido en Florida.

Trump, quien está luchando contra DeSantis por la nominación presidencial del Partido Republicano, estaba discutiendo la respuesta de varios gobernadores republicanos al COVID-19 cuando invocó el apodo del gobernador de Florida, “Rob DeSanctimonious” durante la segunda parte de la entrevista de una hora que se transmitió en “Special Report .”

TE PUEDE INTERESAR: Cenace declara ‘estado operativo de alerta’ por altas temperaturas; habrán apagones programados

“¿Por qué usas ese nombre?” Baier intervino.

“Lo hice elegir”, respondió Trump. “Y pensé que era muy desleal cuando dijo ‘Sí, me presentaría’. Lo hice pasar dos carreras”.

“Soy un gran lealista”, continuó Trump. “Algunas personas aquí mismo en esta sala me dicen ‘señor, no se preocupe por la lealtad, eso no significa nada en política’. Dije, para mí sí. Elegí al tipo.

Trump dijo que DeSantis estaba “muerto políticamente” antes de respaldarlo en 2017 para gobernador de Florida.

“Conseguí que eligieran al tipo. Vino a verme, digamos llorando porque estaba muerto. Se estaba saliendo de la carrera. Ya estaba buscando trabajo. Probablemente en bufetes de abogados o donde sea que vaya a buscar. Estaba totalmente muerto. Hizo una campaña horrible... fue como una aniquilación. Las elecciones iban a ser muy pronto. Dije que estás muerto. Si George Washington lo respalda, no va a ganar”, le dijo Trump a Baier.

Trump dijo que decidió “intentarlo” y respaldó a DeSantis en Twitter.

En ese momento, Trump llamó a DeSantis un “joven líder brillante” que “ama a nuestro país y es un verdadero líder”.

“Fue como si hubiera estallado una bomba”, recordó Trump. “Tan pronto como lo apoyé, ganó la primaria. Se terminó. Ganó por goleada”.

Trump pasó a encabezar tres mítines de DeSantis durante la carrera por la gubernatura, dijo, y agregó que lo consideró una traición flagrante cuando escuchó más tarde que DeSantis estaba considerando unirse a la carrera por la nominación republicana de 2024, de la cual Trump es el favorito actual.

“Tres años después, le preguntaron ¿vas a postularte contra el presidente? Dijo que no tengo comentarios. ¿Dije sin comentarios? Ningún comentario significa que se va a presentar. ¡Dije que este tipo se va a escapar! Y estaba muerto como el pomo de una puerta. No lo ayudé en un 90%. Lo ayudé al 100%. ¿Este tipo estaba muerto políticamente para que luego dijera que voy a competir contra el tipo que me consiguió en el cargo? No necesitaba eso”, dijo Trump.

Cuando se le preguntó si percibe a DeSantis como el retador republicano más amenazante, Trump dijo claramente: “Bueno, él es el número dos en este momento, sí”.

Trump señaló las encuestas que lo muestran con una amplia ventaja sobre DeSantis antes de agregar: “Podría ser reemplazado. La forma en que va en este momento. Está cayendo como una roca. Podría ser el número tres y el número cuatro y nunca más me escucharán hablar de él”, dijo.

Trump y DeSantis se han involucrado en una guerra de palabras cada vez más amarga mientras luchan por la nominación presidencial republicana de 2024.

Desde que declaró su candidatura a la presidencia en mayo, DeSantis ha intensificado sus contraataques contra Trump, quien ha estado criticando a su principal rival republicano con ataques devastadores contra su historial.