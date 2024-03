Trump amenaza con encarcelar a sus críticos si gana elección

Las explosivas palabras de Trump son un ejercicio diario, algo que decenas de miles de sus seguidores esperan con gran anticipación en sus mítines de campaña electoral. Como a una vieja estrella de rock, sus fanáticos esperan sus ya conocidas declaraciones como si fueran canciones favoritas, incluso a veces las repiten con él, y le responden con su mensaje cuando los invita a corear sus críticas y denuncias, pero también están atentos a nuevos versos. Por ejemplo, este martes declaró en una entrevista que los judíos que no votan por él y los republicanos “se odian” a sí mismos y a su fe, y también los criticó por no apoyar lo suficiente a Israel .

“Puede que sea un idiota y un racista, pero también es un genio malvado”, sostiene el cineasta y activista Michael Moore. Advirtió que los procesos judiciales en su contra, ni el sistema electoral, ni el equipo de Biden, ni Stormy Daniels “nos salvarán. Los únicos que nos pueden salvar somos nosotros mismos”.

“Un segundo periodo de Trump no será como su primero. Se tratará de venganza. Venganza contra las instituciones que se fueron contra Trump -los medios, las cortes, las agencias de inteligencia, republicanos desleales, artistas, intelectuales... y el Partido Demócrata”, advierte Chris Hedges, ex periodista premio Pulitzer del New York Times y ahora conductor de un noticiero independiente en Real News Network. Concluyó: “el autoritarismo está nutrido en la tierra fértil de un liberalismo en bancarrota. Eso fue cierto en la Alemania del Weimar, fue cierto en la ex Yugoslavia. Y es cierto ahora. Los demócratas tuvieron cuatro años para instituir reformas tipo New Deal. Fracasaron. Ahora pagaremos”.

Al mismo tiempo, este martes, Peter Navarro se convirtió en el funcionario de mayor nivel del gobierno del exmandatario en ingresar a prisión. Navarro, quien fue uno de los operadores de la estrategia para mantener a Trump en el poder después de su derrota electoral, empezará a cumplir una condena de cuatro meses en una prisión federal de seguridad mínima en Miami por desacato al Congreso cuando se negó a cooperar con el comité de la cámara baja que investigó el atentado de golpe de Estado del 6 de enero de 2021.

Con información de La Jornada