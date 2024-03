Predice Trump que habrá un “baño de sangre” si pierde las elecciones de noviembre

TE PUEDE INTERESAR : Con el programa de IA Midjourney los usuarios no podrán crear imágenes de Biden y Trump de cara a elecciones de noviembre

El republicano no aclaró durante el mitin a qué se refería con esas palabras, que expresó mientras prometía medidas proteccionistas para los autos fabricados en Estados Unidos.

WASHINGTON- “ Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país ”, aseguró Trump durante un mitin en Ohio, siendo este el primero que ofrece desde que alcamzó los números necesarios para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca.

Así mismo, en su discurso en Ohio, Trump calificó de “rehenes” a las personas detenidos por atacar el Congreso por lo que prometió que los indultará de conseguir regresar a la Casa Blanca.

Además reiteró su retórica ofensiva hacia los inmigrantes, a los que se refeió a ellos como “criminales” e incluso puso en duda que sean “personas”.

”No sé si se les puede llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto”, precisó el republicano.

SACARON DE CONTEXTO MIS PALABRAS DIJO TRUMP

El futuro candidato republicano aclaró que cuando presagió un “baño de sangre” si perdiera las elecciones en noviembre próximo, se refería a la industria automotriz, por lo que acusó a los medios de comunicación de sacar de contexto sus palabras de forma deliberada.

”Los medios falsos dieron mucha importancia a las palabras ‘baño de sangre’, a sabiendas de que se trataba de la cada vez más reducida fabricación de automóviles. ¡Son muy malos!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.