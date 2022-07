Trump exige que NY Times y Washington Post devuelvan Pulitzers por engaño sobre Rusia

El expresidente Donald Trump ha pedido al New York Times y al Washington Post que devuelvan los premios Pulitzer que ganaron por su reportaje sobre la investigación del FBI sobre supuestos vínculos entre su campaña de 2016 y Rusia.

“¿Por qué The Washington Post o The New York Times alguna vez querrían admitir sus errores obvios y sincerarse cuando sus informes falsos están siendo protegidos y otorgados por el Premio Pulitzer, que en un momento realmente significó algo?” dijo el presidente número 45 en un comunicado en su sitio de redes sociales, Truth Social.

“Estos medios deberían devolver sus premios sin notificación de Pulitzer, lo cual sería lo más honorable”, agregó.

Trump estaba respondiendo a la junta del Premio Pulitzer rechazando su solicitud de rescindir el premio de 2018 por reportajes nacionales, que el Times y el Washington Post compartieron, como lo expresó la junta en ese momento, “cobertura de fuentes profundas e incansablemente informada en el interés público que promovió dramáticamente la comprensión de la nación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y sus conexiones con la campaña de Trump, el equipo de transición del presidente electo y su eventual administración”.

