Ucrania compara a Vladimir Putin con Hitler en sesión de urgencia en la ONU (video)

Dijo a los delegados: “Esta guerra no fue provocada, fue elegida por alguien que ahora mismo está sentado en un búnker”.

“El nivel de amenaza mundial es semejante al de la Segunda Guerra Mundial o incluso es más alto, porque Putin puso en alerta a las fuerzas nucleares, es una locura. Si él quiere matarse, no necesita el arsenal nuclear, tiene que hacer lo que hizo el señor de Berlín en un búnker, en 1945”, con eso, hizo referencia al suicidio de Hitler.

El diplomático dijo que hay ejemplos de crímenes de guerra y de “sufrimiento humano” en la avanzada del Kremlin, y acusó a Rusia de bombardear áreas residenciales y de matar a civiles inocentes. Entonces, instó a la Asamblea General a posicionarse y a pedirle a Rusia “que detenga su agresión”.

“Es el momento de actuar, de respaldar a Ucrania, de luchar por la libertad y la seguridad en todo el mundo. Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, la ONU tampoco. Si no lo hace, no podemos sorprendernos si la democracia falla. Salven a la ONU; a los valores en los que creemos, y por los que los ucranianos están luchando y arriesgándose a perder la vida”, indicó.

Calificó la amenaza nuclear del Kremlin como un “desarrollo escalofriante”, advirtiendo a Putin:

“Nada puede justificar el uso de armas nucleares”.

Ucrania y sus aliados pidieron el lunes una investigación de las Naciones Unidas sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia durante sus acciones militares en Ucrania.

Rusia enfrentó un aislamiento cada vez más profundo y una agitación económica a medida que las naciones occidentales, unidas en la condena de su asalto, la golpearon con una serie de sanciones.

Los aliados de Ucrania también aumentaron las transferencias de armas en apoyo. Finlandia acordó enviar 2 mil 500 rifles de asalto y mil 500 armas antitanque.