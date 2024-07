‘Ucrania vencerá’, EU advierte a Rusia que la OTAN defenderá ‘cada centímetro de su territorio’

Estados Unidos advirtió este martes a Rusia que la OTAN “está preparada para defender cada centímetro de territorio” y que, solo este año, el grupo invertirá 500,000 millones de dólares en defensa.

En un discurso pronunciado en Washington, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que las medidas que la OTAN tomó en los últimos años para modernizarse suponen un “mensaje inequívoco” de que está preparada para defender sus territorios “ahora y en el futuro”.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia lanzó 38 misiles contra Ucrania; bombardeo dejó al menos 40 muertos

Sullivan subrayó que mientras que en 2020, los países de la OTAN invirtieron 325,000 millones de dólares en defensa, este año la cifra aumentó a 500,000 millones de dólares y que ya son 23 las naciones que están invirtiendo al menos un 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa.

Para el asesor de la Casa Blanca, todas las medidas que se van a adoptar durante la cumbre de la OTAN que se inició este martes en Washington, así como las acciones emprendidas desde la invasión rusa de Ucrania, suponen un claro mensaje de que Vladímir Putin no puede dividir a la alianza militar.

Sullivan declaró: No puede resistir más que nosotros. No puede debilitarnos. Y Ucrania, no Rusia, vencerá en esta guerra.

También vinculó directamente la situación en el Indopacífico con Europa, y la guerra en Ucrania, y advirtió que Estados Unidos está vigilando la transferencia de armas, tecnologías y otros activos de Rusia a países como China, Irán y Corea del Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan en Rusia a directora de teatro y dramaturga por terrorismo

“Lo que sucede en Europa impacta el Indopacífico. Lo que pasa en el Indopacífico impacta a Europa. Lo vemos cada día”, comentó y puso como ejemplo el uso en Ucrania por parte de Rusia de misiles producidos por Corea del Norte y drones fabricados en Irán.

“Estamos vigilando para ver que es lo que Rusia proporciona a estos países a cambio y el impacto que tiene en la seguridad del Indopacífico y otras partes del mundo”, señaló.

Con información de EFE