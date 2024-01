Una mujer murió por gasa olvidada en una cirugía en un IMSS de BC

Sin embargo, pidió no generalizar cuando ocurren hechos de este tipo porque el IMSS realiza 42 mil cirugías cada año en la delegación: “Nos queda claro, en este caso no fue falta de recurso, no es que haya fallado algún ... ; vamos a analizar con expertos, médicos y abogados y les prometo que cuando haya una resolución final por parte de jurídicos, que calculo sea en unos 35 días, la familia será la primera en saber y después ustedes” , dijo a periodistas luego de reunirse con los deudos de Cecilia Morales.

El sábado 20 de enero, luego de meses de dolores, vómitos y cirugías, su situación empeoró porque ya no reconocía a nadie, y “el domingo (pasado) mi hermana medio abrió los ojos, se quejaba como pidiéndome ayuda, que la sacara de aquí (el IMSS) ella estaba sufriendo mucho, me la destrozaron toda, me la dejaron hecha pedazos” , dijo Juan Morales , su hermano.

Calificó como una “tristeza” que “es lo que sale a relucir; claro, eso no consuela a los afectados, si yo fuera familiar claro que estaría llore y llore y no me importaría que 41 mil 999 cirugías salieran bien, pero no es realmente lo que sucede, a veces no generalicen, sí nosotros vamos a tratar de que no haya otra denuncia, por supuesto, no debe haber, pero tampoco por favor crucifiquen a todo el personal médico, paramédico, administrativo, 15 mil trabajadores que les aseguro no se levantan en las mañanas pensando a quién quieren dejar una gasa o a quién quieren operar mal”.

Con información de La Jornada