‘Va a dar resultados’... Sheinbaum dice que presencia de García Harfuch es el mejor apoyo para Sinaloa

“El mejor apoyo que podemos dar es el que estamos haciendo ahora, que es que el titular de la SSPC está en Sinaloa para fortalecer la estrategia de seguridad. Ese es el mejor apoyo que se puede dar, está coordinando las tareas de todas las fuerzas federales y estatales y va a dar resultados. El se va a reunir con empresarios”, declaró.

Al respecto del periodo vacacional que se aproxima, afirmó que el gobierno federal continuará trabajando para garantizar la seguridad, toda vez que “hay mucha gente que va a Mazatlán y a otros lugares de Sinaloa”.

Cabe destacar que, en días recientes, la presidenta de la Coparmex Sinaloa, Martha Reyes, reveló en entrevista para Enfoque Noticias que el sector turista y restaurantero han sido los más afectados a causa de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

“Se han perdido 80 mil millones de pesos, aunque no tenemos las cifras claras porque creemos que han incrementado”, declaró.

Por otra parte, cifras del Colegio de Economistas en Sinaloa refieren que el conflicto también ha provocado la pérdida de más de 25 mil empleos desde el 9 de septiembre de 2024.

A la par, la SSPC reporta que, a casi tres meses del inicio de la ola de violencia, la entidad acumula 493 homicidios.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ HARFUCH EN SINALOA?

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, García Harfuch rechazó que vaya a vivir en Sinaloa por tiempo indefinido, luego de que la presidenta informó que se trasladó a dicha entidad para coordinar de mejor manera la estrategia de seguridad.

Señaló que únicamente estará presente en la entidad esta semana, aunque continuará realizando visitas de manera continua.

“Yo voy a ir y venir de manera permanente porque la responsabilidad que tengo es nacional. (...) Por supuesto, sí me lo ordena la presidenta, lo haré, pero quisiera explicar que no es algo que no se haya hecho”, indicó.

También reconoció que las autoridades no pueden evitar en su totalidad la comisión de actos delictivos y hechos violentos, pero sí pueden trabajar en evitar la impunidad.

“Lo que tenemos que trabajar es prevenir que no sucedan estos eventos”, agregó.

Cabe destacar que, el pasado martes, Harfuch apuntó que la estrategia de seguridad que se aplica en Sinaloa no presentará resultados “de la noche a la mañana”.