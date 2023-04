Van Morena y aliados por Felipe Calderón; piden crear Comisión Especial para proceder penalmente en su contra

La coalición formada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca formar una “Comisión Especial”, con la finalidad de abrir un proceso judicial en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y a los funcionarios de su gobierno que tuvieron labores en las áreas de seguridad pública y procuraduría de justicia.

Desde la Cámara de Diputados ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se presentó dicho punto de acuerdo, con tal de dar seguimiento a los presuntos actos delictivos que ayudarían a proceder penalmente en contra del panista.

Su misión principal, sería iniciar una investigación exhaustiva sobre el sexenio de Calderón Hinojosa (2006–2012), y constatar el grado de involucramiento que tuvo en relación con Genaro García Luna, recientemente declarado culpable en Estados Unidos por delitos como distribución y conspiración para importar cocaína, además, de hacer declaraciones falsas.

Este sería el principal motivo por el cual las bancadas buscan ir en contra del expresidente y sus funcionarios, pues la culpabilidad de Luna, “obliga a una investigación pronta y exhaustiva de los hechos que puedan involucrar a su superior jerárquico, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y a todos los servidores públicos”.

“Si bien en días recientes el expresidente Calderón ha pretendido deslindarse de los señalamientos en su contra, no basta su palabra para acreditar que no tenía conocimiento de las actividades de García Luna, sobre todo considerando que, desde que fuera presidente, numerosas investigaciones periodísticas han documentado la colusión que existió entre las fuerzas de seguridad pública de su gobierno y de García Luna con los grupos de la delincuencia organizada, en particular, para favorecer al Cártel de Sinaloa”.

De aprobarse, la Comisión entraría en labores inmediatamente, hasta el término de la LXV Legislatura; el acuerdo está suscrito por los diputados Pablo Amílcar Sandoval, Leonel Godoy y legisladores de la alianza Juntos Haremos Historia.

Cabe recordar que, desde la Cámara de Diputados, existe la capacidad de crear nuevas comisiones, según las necesidades y prioridades legislativas de cada período.

La solicitud llega a días de que el mismo Andrés Manuel López Obrador solicitara una “limpia” de funcionarios ligados a García Luna, y reiteró que su administración no se relacionaría “con esas personas”.

“Di aquí una instrucción de que cualquier persona relacionada a García Luna no podría trabajar con nosotros, creo que lo di a conocer hace dos o tres años [...] nosotros no queremos nada ni con estas personas que se vincularon a él, ni con los que defendían a los delincuentes de cuello blanco”, dijo en una de sus conferencias matutinas.