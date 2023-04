Vetó AMLO nombramientos del INAI para dejarlo inoperante: acusa Carlos Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador habría vetado los nombramientos de los dos comisionados del INAI, Rafael Luna y Yadira Alarcón, con el fin de dejar inoperante al órgano, revela hoy Carlos Loret de Mola.

De acuerdo con información obtenida de un audio, el periodista revela que se trató de una instrucción del jefe del Ejecutivo para crear un periodo de un impasse.

TE PUEDE INTERESAR: Adán exhibe a AMLO en una grabación sobre la verdad del veto de los nombramientos en el INAI

Sin revelar la fecha, señala que la grabación fue hecha durante una reunión privada que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo con senadores de Morena.

En dicho encuentro, de acuerdo con Loret de Mola, el funcionario les reveló que el Presidente ordenó el veto porque “lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse”.

El 15 de marzo, López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, quienes habían sido elegidos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

TE PUEDE INTERESAR: AMLO veta nombramientos de nuevos comisionados del INAI

Un día después, en la conferencia mañanera, el Presidente aseguró que dio dicha instrucción porque se enteró de que hubo “enjuagues” entre Morena y el PAN, es decir, acuerdos, para repartirse los asientos vacantes de este organismo.

“Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse”, aseveró en aquella ocasión el mandatario.

Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por Loret de Mola, esa fue una mentira del Presidente para justificar el veto.

“Es mentira. Ahora se confirma que es mentira. Él quería que quedara inoperante. Él lo buscó”, acusa el periodista.