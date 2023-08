Vincula AMLO a Reyes Mondragón con Calderón tras sanción

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, ordenó una sanción en su contra porque fue coordinador de asesores del expresidente Felipe Calderón.

“Coordinador de asesores, en 2011, el presidente del Tribunal, pues como no me va a estar sancionado si con Calderón tenemos diferencias de fondo y no es personal, es que se robó la Presidencia y afectó a millones de mexicanos”, expresó durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador recordó que desde el Poder Judicial le ordenaron que borre dos “mañaneras” en las que denunció que habían alterado sus palabras sobre la senadora Xóchitl Gálvez.

“Y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias”, explicó.

“Me acusan de violencia política de género porque supuestamente yo dije que fue elegida ‘por un grupo de hombres que la han impuesto’, fíjense la perversidad de acomodar esto, cuando dije: No es como en el flanco derecho que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, etcétera, y los medios ya eligieron a... eso no puedo mencionar”, detalló.

“Para que nos enteremos todos del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades ¿qué fue lo que dije?, ni mencioné a nadie, me acusan de violencia política de género porque supuestamente yo dije que fue elegida por un grupo de hombres que le han impuesto. Fíjense la perversidad de acomodar esto”, planteó.

El Tribunal Electoral determinó que los dichos del presidente López Obrador sobre Xóchitl Gálvez sí pudieron incurrir en violencia política de género.

“Pretenden transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres”, resolvió la Sala Superior del TEPJF.