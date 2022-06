Vinculan a proceso al exgobernador César Duarte por peculado y asociación delictuosa

Abogado pide en audiencia que se desestimen cargos pues, afirma, su cliente no cometió robos

CD. JUÁREZ, CHIH.- César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el juez Humberto Chávez por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos agravados.

Para el juez, quedó completamente acreditada la participación de Duarte Jáquez, según lo presentó el Ministerio Público en la causa penal 3041/2019, por el desvío de 96 millones 665 mil pesos del erario, que fueron destinados a causas particulares, lo que constituye un desfalco a las arcas públicas.

El juez dijo que se estableció la participación del exmandatario, ya que como gobernador era el responsable de administrar los recursos económicos del estado, y que fue un grupo de varias personas nombradas por él para desviar los recursos del 2011 a 2014.

Bajo esta modalidad de asociación delictuosa, se desviaron los recursos públicos a negocios particulares, compra de bienes inmuebles, pago de servicios no prestados, entre otros, sin que existiera evidencia que los recursos fueron aplicados correctamente.

Sobre la denuncia de los abogados de Duarte Jáquez de que los testigos fueron torturados para incriminarlo, el Juez ordenó una investigación al respecto, pero estimó que esto no es determinante para impedir la vinculación a proceso, o auto de formal prisión.

Los testigos declararon que Duarte Jáquez ordenaba a través de sus subalternos el destino irregular de los recursos.

DEFENSA

Durante la audiencia del exgobernador, su principal abogado pidió desestimar los cargos en su contra bajo el argumento que su cliente “no se robó nada”.

El litigante en cuestión afirmó que “no tiene nada que devolver porque no se robó nada, él no tiene nada que reparar porque no se robó nada y está perfectamente acreditado”.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien también defendió a Javier Duarte, pidió desestimar las declaraciones de ocho testigos fundamentales en la investigación, además de la información bancaria referente a casi 100 millones de pesos en operaciones irregulares.

Al finalizar la audiencia, el juez de control no consideró que las peticiones realizadas por la defensa tenían fundamento, por lo cual consideró que existe suficiente evidencia para que la investigación continúe y el imputado continúe en prisión preventiva.