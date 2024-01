Vivienda en auge por ‘nearshoring’

La relocalización de las cadenas productivas tendrá un impacto, no solamente en la instalación de nuevas fábricas y de naves industriales, sino también en la construcción de casas y departamentos.

El también llamado ‘nearshoring’ implica la llegada de cientos de empresas que requieren vivienda para sus trabajadores, lo que ha creado un escenario en el que el factor habitacional se convierte en una prioridad para el país.

TE PUEDE INTERESAR: ¿COVID-19 vuelve a ser amenaza en México? Crece ocupación hospitalaria, 16 hospitales están llenos

Esto es algo que no ocurrirá de la noche a la mañana, pues si las fábricas comenzaron a producir en 2023, es necesario esperar de 12 a 18 meses para que los empleos se vuelvan estables y las personas tengan acceso a crédito, explica Rodrigo Padilla, director general de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).

“Estamos hablando de un periodo de dos a tres años para que se active plenamente la demanda habitacional debido al nearshoring”, indica.

Sin embargo, la producción de casas y departamentos se ha visto afectada por la inflación en los materiales de construcción, el aumento en las tasas de interés y la burocracia para iniciar proyectos.

Así, el sector de la construcción dejó de construir hasta 200 mil viviendas anuales, lo que agrava el rezago habitacional, el cual demanda al menos 500 mil unidades al año. Además, se requieren inmuebles accesibles para el sueldo promedio de los trabajadores mexicanos.

En 2015, la vivienda con un valor de 372 mil a 630 mil pesos tenía 49% de las ventas, pero el año pasado ese porcentaje disminuyó a 21.5%, señala Tinsa.

TE PUEDE INTERESAR: Con más inversiones, reforzarán seguridad en Saltillo

En cambio, las casas y departamentos con un valor de 631 mil a 1.1 millones de pesos representaba 19% de las ventas en 2015 y ahora constituye 26%.

En este sentido, BIM ve necesario trabajar en conjunto con la industria de la construcción y los desarrolladores para impulsar la producción de vivienda asequible y responder a la demanda generada por el nearshoring.

De lo contrario, “la falta de vivienda representa un riesgo significativo, ya que podría resultar en el crecimiento de asentamientos irregulares y el hacinamiento”, advierte Padilla.

El año pasado, BIM prestó 13 mil 500 millones de pesos en créditos a los desarrolladores inmobiliarios, lo que derivó en la construcción de alrededor de 12 mil 500 nuevas viviendas, siendo el norte y occidente del país donde hubo mayor demanda por la migración y la generación de empleos para los jóvenes.

ESPECULACIÓN EN EL PRECIO DE LA TIERRA

De momento, las ciudades industriales como Monterrey, Tijuana, Guanajuato y Guadalajara han concentrado las inversiones derivadas del nearshoring, pero se anticipa que este fenómeno abarque otras como Mérida, Toluca, Saltillo y Ciudad Juárez, todas con requerimientos de desarrollos habitacionales. Esto ya empieza a generar especulación en el precio de la tierra.

El CEO de Alohome, Eduardo Orozco, señala que los mercados más fuertes son Monterrey, Guadalajara, la zona del Bajío y Tijuana.

“Sin embargo, los precios de los terrenos en Monterrey y Tijuana, según nos comentan los socios desarrolladores, ya presentan una plusvalía muy fuerte. Tanto por la vocación industrial de estas ciudades como por el uso residencial del uso de suelo, los terrenos están subiendo de 30% a 50% ante la expectativa de que los precios irán muy de la mano con esa ola que se predice vendrá con el nearshoring”, comenta.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia por narcotráfico debería preocuparnos: Marcela Guerra