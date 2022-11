“No hay una incapacidad que abarque tu recuperación, tu estabilidad física, emocional y psicológica , que te adaptes nuevamente a tu trabajo, no hay algo que te proteja”, lamentó Paola , víctima de despido injustificado tras la muerte de su bebé, César .

Por si fuera poco, las leyes laborales en México no respaldan a estas mujeres , arrebatándoles la oportunidad de encaminarse en su duelo de forma digna. Los “vacíos legales” han invisibilizado a decenas de madres de familia, y éstos desencadenan diversas injusticias que sólo alimentan más el trauma de perder un hijo.

Sin embargo, no siempre culmina con la nueva vida. Al menos uno de cada cuatro bebés recién nacidos, pierden la vida en el quirófano debido a diversas complicaciones, algunas de ellas, padecimientos congénitos. Esto vuelve una experiencia que supone “una realización” para quienes buscan ser madres, en un agonizante trauma .

Un embarazo no sólo representa traer vida al mundo. El proceso es un largo encuentro de cambios que van desde lo físico a lo emocional, lo psicológico y, simplemente, un camino largo que marcará a la mujer y personas gestantes por el resto de sus vidas.

Mientras, también abogan por erradicar la violencia obstétrica en los hospitales, pidiendo un espacio exclusivo para ellas. Esto, con la finalidad de recibir orientación sobre su salud físcia y emocional. En su testimonio, Eréndira aseveró que “nosotras vivimos un trauma”, y acudir a las citas obstétricas donde hay decenas de imágenes alusivas a embarazos sanos y madres acompañadas de sus hijos, es un dolor significativo para ellas.

LEER MÁS: Parir en casa, sin miedo y en completa calma, la experiencia más poderosa de mi vida

“Un trauma se detona con los estímulos y todo el tiempo hay estímulos: ves a una mamá embarazada, ves un bebé, ves comerciales, todo relacionado con la maternidad”, dijo a Milenio.

Por su parte, Paola comentó que los médicos sabían que se debía practicar un aborto, debido a las complicaciones, sin embargo, estuvo aislada con otras madres cuyos bebés nacerían, además, su hijo aun con vida seguía en su vientre.

“No hay separación de mamás que están teniendo a sus bebés y de nosotras que lamentablemente ya tenemos la noticia de que nuestros bebés no van a vivir”, lamentó.

Mientras, para Mildret Sainz, cofundadora de la Unidad de Madres Protectora “Caminemos Juntas”, esta tortura representa una violencia institucional que, indudablemente, afecta a miles de mujeres mexicanas.

Incluso, Eréndira y Paola aseguran que no sólo es la pérdida del bebé lo que puntualiza este trauma, sino, la poca información que hay para quienes experimentaron dicha pérdida.

“Sales del hospital, no hay información sobre la donación de leche, de lactancia... cuando voy a la consulta normal, me dicen ‘pues te voy a tener que dar medicamento’, cortaron el proceso y es como arrancarte otra parte de ti, porque es algo que tú contabas para darle a tu bebé y el bebé no está”, dicen.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El hombre también puede decidir no tener hijos’: coahuilense de 26 años tras vasectomía

Por ello, la Ley Brazos Vacíos también alude a promover el acceso a la información. De aprobarse, la siguiente partida presupuestal está destinada a crear bancos de leche materna, donde se podrá donar el insumo, de manera opcional, en lugar de tomar medicación para acortarla abruptamente.

“No hay palabras, es un duelo silenciado. Alguien que no existió, alguien que no conocieron... La gente no habla de él”, concluyó Eréndira.

Con información de Milenio.