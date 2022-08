Volaris aclara motivos por los que despidió a la piloto que grabó incidente en AICM

No obstante, comprobaron que la primera oficial Libertad Salmerón, del vuelo Volaris (Y4) 926 con destino a Los Ángeles , cuya aeronave se encontraba en tierra esperando indicaciones de torre de control, “incumplió un procedimiento de seguridad fundamental, la violación de cabina estéril, al distraer su atención de las funciones técnicas de su vuelo y no proteger a los clientes que estaban en su vuelo”. Además, tampoco alertó de la situación a los pilotos de los vuelos (Y4) 799 y (Q6) 4069.

“Nadie me pudo decir, fue más o menos después de un mes, nadie me contestaba ni tenía idea de lo que estaba sucediendo, pasó una semana, hasta que decidieron terminar el contrato laboral conmigo, no sé la razón, no tengo la menor idea”, asegura Salmerón.

No obstante, el medio informativo El Financiero reveló que la piloto se encuentra trabajando para Aeroméxico tras una entrevista realizada con José Alonso, secretario de Prensa de la ASPA, “Salmerón se encuentra recibiendo adiestramiento inicial para poder pilotar el Boeing 737 de Aeroméxico”, dijo.