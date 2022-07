Vuelven a negar amparo a la esposa del “Mencho”

Rosalinda González Valencia permanecerá en prisión después de que se le negara un amparo en su proceso por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que comanda su esposo, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”.

La magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito con sede en Morelos, Silvia Carrasco Corona, desechó por infundadas las revisiones planteadas por la defensa de González Valencia para modificar la medida cautelar de mantener a la imputada tras las rejas.

El 24 de junio, Rosalinda fue notificada de la resolución signada el 30 de mayo, que se analizó el riesgo de fuga de la acusada por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícitas para el CJNG.

Sin embargo, la defensa de la esposa del Mencho asegura que la imputada no podría escaparse, porque su salud se ha visto afectada, debido a la glorumeronefritis con depósitos de inmunocomplejo anca, enfermedad que afecta sus riñones.

Afirmaron que las autoridades no han tomado en cuenta que han variado las circunstancias que llevaron a tener asegurada a la imputada; pero la magistrada consideró que así como se ha admitido la gravedad del padecimiento por intención de la representación legal, también debe sustentarse que ella no escapará.

“Sería absurdo asumir que cada vez que la defensa o la quejosa soliciten la revisión de las medidas cautelares, deba ser el agente del Ministerio Público quien tenga la carga de probar la subsistencia de las condiciones que originaron la imposición de la prisión justificada; de ahí lo infundado de su alegación”, mencionó Carrasco Corona.

El 12 de abril de 2022, de acuerdo con el documento de amparo, su condición fue analizada y aunque es un padecimiento grave, no es terminal, por lo que no se ha logrado demostrar que Rosalinda González Valencia ya no podrá sustraerse de la justicia.

“En el particular a criterio del tribunal responsable, al revisar la medida cautelar de prisión justificada, no advirtió que hayan variado objetivamente las condiciones o circunstancias que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva”, señala el documento consultado.

En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación que hace valer la defensa de la quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado.

La esposa del líder de CJNG fue detenida en mayo de 2018, su abogado declaró que fue amenazada para no presentarse, pero al no presentarse y no contestar el teléfono, se libró una orden de arresto el 25 de febrero de 2020.