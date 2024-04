Xóchitl Gálvez asegura que no actuó de “mala fe” al usar logotipo del INE

Puebla, Pue. Al acudir al arranque de campaña de los candidatos de la oposición en Puebla, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, ofreció que, de ganar la contienda, “le vamos a poner un fin al huachicol”.

En tanto, después del llamado del INE a no utilizar el logotipo del instituto para no confundir a la población, la candidata dijo que propuso una campaña en contra de que se usen los programas sociales, pero “no actuó de mala fe”.

Asimismo, consideró que “es obvio que la sobrerreacción es muy clara porque a Morena le dolió, porque es su única herramienta con la que están amenazando a la gente, diciéndoles que les van a quitar los programas sociales, yo lo único que le diría a los consejeros, que yo los respeto muchísimo, pero ojalá con esa vehemencia combatieran el uso de los programas sociales para coaccionar el voto”.

Tras expresar un “¡Ya basta!” a ese delito, aseveró que “Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en huachicol”. Momentos después, en entrevista, aseguró que en Pemex hay colusión con la que incluso se factura la venta de combustible robado.

La abanderada presidencial encabezó este mediodía el arranque de la campaña de Eduardo Rivera Pérez, alcalde con licencia de la capital poblana y candidato a la gubernatura por los partidos de oposición, así como de Mario Riestra, candidato al municipio de Puebla.

En la plaza La Victoria, en la Zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe en la capital de esta entidad, la hidalguense se encargó de iniciar el acto de arranque de las campañas estatales, ante una explanada que lució llena de simpatizantes, quienes portaron centenares de sombrillas con el nombre del candidato a la gubernatura.

Tras un breve mensaje en el que reiteró parte de las propuestas que ha lanzado en su campaña, y con la presencia de los líderes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, tomaron el micrófono Rivera y Riestra. Bajo un fuerte calor, durante el mensaje de Rivera que se extendió más que el de la candidata presidencial, muchos de los asistentes comenzaron a retirarse antes de que concluyera el abanderado a la gubernatura.

Entrevistada al finalizar su mensaje, Gálvez definió la venta de combustible robado como “un cáncer que ha acabado con muchísimas cosas. Hidalgo y Puebla son dos estados donde el huachicol sigue peor que nunca. Es falso que este gobierno combatió el huachicol, simplemente cambiaron los aliados, y esto es muy delicado”.

Luego de apuntar que el dirigente de Morena, Mario Delgado, “tiene que ver con estos sistemas de huachicol”, indicó que hay un cinismo ya que todo mundo conoce dónde se vende el combustible robado.

Agregó que “es una colusión, yo no diría que es una omisión, esto no pasaría si no hubiera dentro de Pemex alguien controlando el huachicol. Lo sabemos, no es nada más ir a picar un ducto, hay toda una red de distribución, es más, hoy hasta factura le dan a los que compran gasolina en huachicol”.

A la vez, expresó al presidente de la República: “Qué malo que usted ya no viaje en carretera porque se daría cuenta de la cantidad de huachicol que hay en las carreteras, y que con la absoluta impunidad y bajo el cobijo de la Guardia Nacional, sigue pasando”.

La candidata presidencial de la oposición sostuvo, además, que no cuenta con evidencia de que se esté promoviendo un voto cruzado en algunos estados, y adujo que si hay anuncios espectaculares con esa intención, “seguramente los puso Morena”.

Mientras que, sobre la contienda local en Puebla, señaló que la oposición tendrá buenos resultados debido a que “aquí saben que los que se chapulinearon, todo mundo los conoce, son parte del grupo de Mario Marín, del Gober precioso, Armenta era el secretario de él, o sea, son la misma mafia, simplemente se fueron a Morena. Pobre de Morena, la verdad es que me da hasta tristeza porque a sus verdaderos militantes los dejaron fuera”.