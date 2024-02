Xóchitl Gálvez denuncia filtración de su teléfono, pero no lo cambiará

Ciudad de México. La candidata presidencial de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, denunció que su número telefónico fue filtrado por usuarios de redes sociales, pero aseveró que no lo cambiará y lo dio a conocer en un video.

El sábado, la hidalguense cuestionó la veracidad de las denuncias de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, de legisladores del partido guinda y del gabinete federal, quienes habían informado que sus número telefónicos fueron filtrados.

Gálvez expresó ese día que “le late” que lo que buscan es “victimizarse” para cambiar de conversación, esto luego que en una de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un cuestionario que envió la corresponsal del The New York Times en México, con el que le solicitó una postura sobre los supuestos vínculos con el narcotráfico que refirió el medio estadunidense.

En tanto, este domingo indicó que “como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos, filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo: 55 28 99 12 35. He decidido no cambiarlo”.

Por medio de un video en su cuenta de X (Twitter), dijo que “entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos; no se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado y esos ahí se quedan. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para”.

