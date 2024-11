Bad Bunny lanza mensaje tras elecciones generales en Puerto Rico

“Hoy más que nunca me siento orgulloso de quien soy, de mis acciones y del amor que le tengo a mi tierra”: así comenzó el mensaje que Bad Bunny dedicó a su natal Puerto Rico, un día después de que se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

De esta forma, el artista se pronunció frente a su público, a través de sus redes sociales. Se dirigió especialmente a su país, luego de que concluyeran las elecciones generales, donde ganó Jenniffer González, representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

”Se vale estar triste, se vale sentirse desanimado, pues entiendo la frustración que sentimos muchos. A mí también me preocupa el futuro de Puerto Rico y los daños que se pudiera enfrentar en los próximos años, por eso me expreso y no dejaré de hacerlo”, continuó el mensaje.

Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny, llamó la atención hace varias semanas, al contratar vallas publicitarias en la isla para criticar la gestión del gobernante PNP, quien promueve que Puerto Rico se convierta en un estado más de Estados Unidos.

Asimismo, expresó su opinión sobre la otra organización política: el Partido Popular Democrático (PPD).

“Gente, nada fue en vano. Con amor y paciencia se educa. Aquí seguimos alzando nuestra voz y defendiendo nuestra tierra. Gobierne quien gobierne, yo siempre he estado y estaré a disposición y listo para aportar a mi país, como siempre lo he hecho.

“Gobierne quien gobierne, estaremos atentos fiscalizando y velando por que las cosas se hagan bien, y no esperaremos 4 años para enfrentar a cualquiera que lo haga mal”, aseveró.

Para finalizar su mensaje, expresó: “Puerto Rico te amo. Seguimos aquí, no nos quitamos”.

PREVIO A ELECCIONES, CIRCULABA LA FRASE ‘MUERTE AL PNP’

En otra carta que Bad Bunny publicó en varios medios de comunicación, se explica a lo que se refiere la frase “Muerte al PNP”.

Entre sus palabras, Benito aseguró que no se pedía la muerte para la gente ‘penepé’, sino que también se les defendían “pues dicho partido le ha fallado a todos”.

”Jamás le desearía la muerte a otro ser humano, y mucho menos a compatriotas puertorriqueños no por más diferencias que existan en nuestras ideologías y maneras de pensar. Jamás y nunca le desearía la muerte al pueblo ‘penepé’, pues le estaría deseando la muerte a miembros de mi propia familia y amistades”.

Por su parte, expresó que se trata de una consigna de lucha contra diversas problemáticas que enfrenta Puerto Rico, como la falta de un buen suministro eléctrico, deficientes servicios de salud y sistema educativo, etc.

Con información de CNN.