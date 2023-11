Xóchitl Gálvez visitó Sonora y confirmó una fecha para el inicio de su precampaña por la Presidencia

En conferencia de prensa acompañada por los dirigentes locales de los partidos que integran el Frente Amplio por México, PAN, PRI y PRD, dijo que en su precampaña va a recorrer varios municipios de Sonora.

La candidata adelantó que una vez que concluya con su gira para difundir su quinto informe como senadora, se dará inicio a una nueva trayectoria política, enfocada en su precampaña, pues reconoció que habrá una competencia intensa en el próximo 2024.

XÓCHITL GÁLVEZ EN LAS ELECCIONES 2024 POR LA PRESIDENCIA

Advirtió que se enfrentará a una elección de Estado, “se me va a venir encima, todo el gobierno y todos los gobiernos estatales, pero eso ya lo conozco, ya sé lo que significa, nunca he tenido la vida fácil, estoy hecha para vencer la adversidad”.

TE PUEDE INTERESAR: Creador de ChatGPT anuncia GPT-4 Turbo, su IA más poderosa

“Morena se adelantó muchísimo, a mí de repente me decían: ‘es que Xóchitl se desinfló, no hay candidatos ni campañas’; el hecho de que la señora Sheinbaum tenga los millones y millones de pesos para que le hagan eventos todos los días, basta que le hable a un gobernador y le diga ‘quiero un evento mañana’, yo no tengo esos millones”, refiriéndose a la reñida competencia que se espera para las próximas elecciones.

Xóchitl Gálvez dijo que los mexicanos están desencantados, “la esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece”, aseguró.

Reiteró que es mentira que haya propuesto eliminar programas sociales, “mentira que salió de Palacio Nacional y un juez me otorgó el derecho de réplica que por cierto ya se está estudiando en la Corte”.