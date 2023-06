‘Ya cerré mi ciclo’; Monreal se reúne con AMLO para dejar la coordinación del Senado

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, determinó que quiere cerra bien su ciclo en dicho cargo, y así lo ha hecho, luego de una visita al Palacio Nacional, donde también le comentó su decisión al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Medios de comunicación cuestionaron al funcionario sobre si pedirá la licencia al cargo, a lo que Monreal aclaró que “lo cerré hoy con el presidente, como coordinador del grupo parlamentario”: “Fue como decirle, voy a dejar el liderazgo”, agregó.

“He ido a decirle que pienso participar en el proceso interno de Morena y que, por tanto, me voy a sujetar a las reglas que establezca Morena para poder participar, y que estaré a la espera del domingo”, indicó.

No obstante, dejó en claro que será hasta el domingo cuando decidirá si participa o no en el proceso interno de Morena para la elección del candidato a la Presidencia de México, según el método de encuestas; si el Consejo Nacional decide llevar a cabo una sola encuesta, Monreal no participará.

“No voy a participar, pero, en cambio, si hay una batería de encuestas que actúen como vinculantes, como encuestas espejo, cuando menos cuatro o cinco, sí voy a participar”, especificó. Mientras, sobre su sucesor, señaló que “no se sabe” quien sea, pese a que existe la posibilidad de que el cargo lo ocupe Eduardo Ramírez.

“Es decisión de los senadores y senadoras. Hay qué hacerlo democrático. Es decir, abrirlo, que las senadoras y senadores lo decidan”.

Finalmente, aclaró no tener ninguna rivalidad con las también “corcholatas” de AMLO: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, y levantará la mano por los tres, “porque quiero que ellos tres, si yo gano, me levanten la mano”, expresó.

