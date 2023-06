‘Ya no los desaparecen’... madres buscadoras hacen ‘acuerdo de paz’ con narcos y bajan desapariciones en México

La señora Mary, como la llaman en los colectivos de búsqueda, conoce la desesperación que se siente ante las autoridades, ya que incluso se arrodilló frente al presidente Andrés Manuel López Obrador el 24 de junio de 2019 para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo, Roberto Quiroa, quien desapareció el 10 de marzo de 2014. Por lo tanto, asegura que este llamado es “otra súplica” dirigida al narcotráfico.

“Es un llamado, una súplica que le hacemos al crimen organizado para que, por favor, dejen de desaparecer a las personas, porque nos cuesta mucho trabajo encontrarlas y también nos cuesta mucho trabajo que el Gobierno quiera identificarlas”, señaló.

Delia Quiroa, vocera del colectivo 10 de marzo, quien realizó la propuesta, aseguró que, además de los mensajes que han recibido indirectamente, el crimen organizado ha comunicado directamente su posición sobre el acuerdo de paz.

Ella destacó que en Michoacán, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, un sacerdote les comunicó que estaban de acuerdo con el llamado, excepto con el punto 3 que se refiere a los enfrentamientos entre grupos criminales.

En Tamaulipas, el 3 de junio se informó sobre la desaparición de tres menores de edad. Delia los mencionó en sus redes sociales pidiendo ayuda al cártel que opera en Reynosa, el Cártel del Golfo. Cinco horas después, los niños aparecieron. El mayor de ellos regresó con el mensaje de que ya no se meterían con los jóvenes.

Además, un abogado que representa a uno de los grupos criminales mencionados en el llamado, proveniente de Sonora, se puso en contacto con Quiroa para mostrar el interés del grupo criminal.

“El sacerdote de Michoacán nos dijo que había hablado con un grupo y que estaban de acuerdo con el pacto, excepto el punto tres que se refiere al cese de los conflictos. Luego me habló un presunto policía de Matamoros y me dijo que había escuchado que algunos de ellos tenían relación con el cártel y que no era tan mala idea porque no querían enfrentamientos con otros cárteles, y hay rumores de que el Cártel Jalisco está interviniendo y no quieren eso. Y la última llamada que recibí fue de un abogado de Sonora que representa a uno de los cárteles y que están interesados en acudir y hacer una propuesta”, explicó.

Hasta ahora, 16 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de todo el país se han sumado al pacto propuesto, mientras que otros no están de acuerdo. Sin embargo, se sabe que al menos 7 personas, en su mayoría madres buscadoras, han sido asesinadas en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

Evangelina Herrera, del colectivo Madres Buscadoras de Zacatecas, afirmó que en su estado es difícil llevar a cabo el acuerdo, ya que es una zona disputada por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, reveló que después del llamado han aparecido “cuerpos a la vista” que ya no han sido “levantados”.

“Hemos observado que en dos semanas han estado dejando los cuerpos a la vista. Esto se ha notado en Jalisco y Zacatecas, ya no los desaparecen, los han estado encontrando y los han dejado en la vía pública”, dijo.

También mencionó que el primo del gobernador David Monreal y el senador Ricardo Monreal, Pedro Ávila, quien fue secuestrado desde el 20 de mayo, fue localizado con vida el 1 de junio.