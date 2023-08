‘Ya valí’... Santiago, joven empleado de Subway sale del hospital y rompe el silencio sobre agresión de ‘El Tiburón’ (video)

“Yo ya lo había tratado antes y siempre me había tratado mal desde la primera vez que yo lo conocí. Una vez me pidió que le bajara la música de una forma agresiva ,grosera, insultándome. La segunda ocasión también llega acompañado y por lo mismo también trato de demostrar los malos tratos para dar una buena impresión a su acompañante”, apuntó.

Fue en el programa de Ciro Gómez Leyva Por La Mañana donde Santiago expuso el pasado lunes 31 de julio, Fernando Medina, acudió al Subway donde pidió comida y al no ser atentido con prontitud comenzó a insultar al personal. Santiago, quien ya lo conocía, le pidió respetar el orden y al personal de la sucursal, lo que desencadenó la agresión.

“Entra a la cocina donde solamente podemos entrar personal autorizado. Abre la puerta incluso ahí se ve en el video que me trata de golepar. Yo le le digo que pues que trae y le digo tranquilízate, no tiene que llegar a tanto, pero no, no me da ni tiempo para hablar y de inmediato empieza a agredirme”, narró.

“Entonces me sigue agrediendo, me amenaza y al final me deja otro golpe que es con el que ya no puedo, no puedo hacer nada e incluso pues ya termino muy exaltado. Era una sensación muy extraña porque yo no pensé que fuera a recibir esto porque no pasó por mi mente que este tipo fuera a ser tan tan tan tan salvaje y tan feroz”, reconoció.

Después de los golpes propinados por “El Tiburón”, Santiago, como pudo, ensangrentado y con la cara hinchada por los golpes, pudo localizar a su madre a quien pidió ayuda para recibir atención médica.

Su intención no era hacer más grande este episodio, pero su mamá, al ver la magnitud de la agresión, le hizo recapacitar y proceder contra Fernando Medina, quien lleva una semana a salta de mata de las autoridades de San Luis Potosí.