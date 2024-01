YouTube: ¿Ya dio a luz? A 7 meses de embarazo, Lesslie Polinesia está internada por contracciones

Lesslie Polinesia, conocida por crear contenido a través de YouTube, preocupó a sus fans sobre su estado de salud. A través de sus redes sociales compartió que lleva varias semanas hospitalizada a sus siete meses de embarazo, debido a fuertes contracciones.

Según lo que la integrante de ‘Los Polinesios’ informa, presentó complicaciones durante su tercer trimestre de gestación.

En un video publicado en YouTube, el 15 de enero, Lesslie compartió el momento en que recibe el diagnóstico de su embarazo, así como también documentó la llamada que hizo con su familia al informarles lo que ocurría.

“La bolsa de la bebé está rota, tenemos que cuidar que no se me infecte. Lo que significa que me voy a quedar aquí hasta que nazca”, pronunció la joven.