Ser hombre. Ser varón es algo de lo más penado hoy en día. Ser varón, ser hombres hoy es algo “diferente”, y de hecho, los pocos o muchos hombres heterosexuales que quedamos en la tierra, en este México podrido, pues sí, somos una amenaza. Tan es así que le mandan llamar a “seguridad”. Hartos, hartos comentarios me han llegado con motivo de esta saga donde bajo mi muy personal punto de vista (no quiero convencer a nadie) he abordado ese fenómeno muy manipulado ideológicamente, eso llamado el “Día Internacional de la Mujer”, el funesto “8M”.

Pero, al siguiente día, es lo contrario, “Un día sin ellas”. Como lo quiera llamar a eso: la invisibilidad de la mujer, su intrascendencia, su “No Name”. Un día son, gritan y grafitean... al siguiente día ya no son y desaparecen. ¿Quién las entiende? Por eso dijo el poeta William Shakespeare: “ser o no ser, esa es la cuestión”. Por cierto, si las féminas que gritan y me pusieron “seguridad” en la valla del Tec cuando iba caminando dicho día y a un compromiso de trabajo, leyeran un poco, deberían quemar la obra de William Shakespeare. No cumple con eso llamado “equidad de género”.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: Hombre en la valla... (1)

Amo a las mujeres. Las respeto, les pago las cuentas de los mejores lugares, les abro la puerta de la limousine amarilla que contrato (taxi); cuando van al sanitario y a su regreso, galante, les pongo la silla; les regalo flores, les dedico libros, les dedico mi vida... Pero no a ese tipo de “neo entes” del “8M”, las cuales (¿o son ellos?) depredan y devastan todo a su paso... sólo para que todo siga igual. Sí, es aquel viejo y poderoso aforismo de mi amado príncipe, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Textual es: “Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”.

Repito mi tesis de los anteriores textos: no creo en eso de que quien grite más fuerte (siempre serán las mujeres) es quien gana y debe de “manifestarse”. Es la ley de la selva y de los simios. Y yo jamás voy a caer en semejante engañifa ni voy a ser políticamente correcto. Jamás. Prefiero la condena y el cadalso eterno. Pero mis ideas, creo, son las correctas. Hartos, hartos comentarios me han llegado con este tema. La verdad, 90 por ciento de ellos a favor de mi tesis y 10 por ciento en contra. Respeto ambas posiciones.

Como las “mujeres” del “8M” nada más gritan, abono a su causa: el próximo año propongo que hagan una quema de libros, discos y casetes de decenas de autores y músicos que lo merecen. Por lo siguiente: no son feministas, no respetan a los “neo entes”, no saben de “equidad de género”, no tienen lenguaje inclusivo en sus textos... en fin, basura. Dichas “mujeres” deberían quemar a los hermanos Grimm, a Jaime Sabines, a José Gaos, a Sócrates, a Platón, a Ovidio, a Hans Christian Andersen, a Charles Perrault, a Julio Torri, a Juan José Arreola; toda la música del genial “Cri Cri”. La lista es larga y el espacio apretado.

Se lo conté en el texto pasado, apenas como un liminar: la tonada es “El Ropavejero” de don Francisco Gabilondo Soler (insisto, las del “8M” deben de quemarlo y prohibir sus tonadas infantiles, incitan a la rebeldía, ja). El tipo va por la calle comprando y vendiendo de todo, incluyendo...

ESQUINA-BAJAN

“¡Periódicos viejos!

Tiliches chamuscados...

Comadres chismosas

Cotorras latosas...”.

Luego su tonada dice: “Cambio, vendo y compro por igual”. ¿Qué son las mujeres? “Cotorras latosas”. Luego agrega, “comadres chismosas / y viejas regañonas...”. Y sí, es el tema de dos textos milimétricos y perfectos de Julio Torri y Juan José Arreola. De éste segundo es “Parábola del Trueque”, donde literal, un mercader llega a un pueblo con el siguiente pregón: “¡Cambio esposas viejas por nuevas!”. Textual, narra Arreola: “Todas rubias y todas circasianas. Y más que rubias, doradas como candeleros”. ¿Racismo? Sí, en estado puro. El pueblo cambia a las morenas (modelos viejos) por rubias platino (modelos nuevos).

TE PUEDE INTERESAR: Hombre en la valla... (2)

El texto completo usted lo puede leer en el libro “Confabulario”. ¿Y si quemamos todo Arreola por misógino? Pero igual, el texto con variantes es del genial Julio Torri. Claro que usted lo ha leído, es “Mujeres”. Lea usted un fragmento: “Siempre me descubro reverente ante el paso de las mujeres elefantas, maternales, castísimas, perfectas. Sé del sortilegio de las mujeres reptiles... Las mujeres asnas son la perdición de los hombres superiores...”. En fin, vasos concomitantes de la buena y gran literatura.

Acabemos esta triste charada de gritos, grafitis y cacerolazos: mientras ell3s gritaban “Ni una más” para las redes sociales, ese día del “8M” fueron asesinadas al menos 12 mujeres en el país, incluyendo una niña, la cual presentaba signos de ataque sexual, fue en Morelos, Chiapas, Hidalgo, Sonora, Nuevo León, Quintana Roo... aquí en el vecindario, días después del funesto “8M”, las “miles” de grafiteras y “neo entes” no pudieron proteger a Catherine Yuvali Álvarez, de 25 años. Su esposo la mató...

LETRAS MINÚSCULAS

Muchos datos, análisis y cifras tengo en la olla en la lumbre. A petición suya, este “8M” va para largo. ¿Y la posición del infante rector Octavio Pimentel de la UAdeC? ¿Si la vio o no? De colección.