A mí no me digan que me cuide. ¿Ustedes qué saben de mis opciones y mis esfuerzos o mis condiciones? Body shaming y gordofobia

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Opinión
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    A mí no me digan que me cuide. ¿Ustedes qué saben de mis opciones y mis esfuerzos o mis condiciones? Body shaming y gordofobia

La gordofobia y el “body shaming” son cosas que en todos los ámbitos de la vida queremos eliminar. Bueno, eso decimos. Sin embargo, hace un par de días me encontré en medio de una conversación muy típica en que la mujer que logra regular su peso sin problema hace comentarios sobre los cuerpos de otras mujeres llegando a la conclusión tan evidente y obvia de, “Deben cuidarse.” Le tengo que pedir una disculpa porque me enojé. O me dolió. Tengo sobrepeso, no una exageración tal vez, pero sí. Y a veces en mi vida no logro decidir si lidiar con el sobrepeso o si toma precedente alguna otra condición, como la depresión. ¿Sí saben que el medicamento para la depresión genera aumento de peso? No, no saben, ¿verdad? Si supieran podrían más bien felicitarme por perseverar en mi tratamiento a pesar de los efectos secundarios.

Hace 7 meses murió mi hermano. Él tuvo un grave problema de sobrepeso durante buena parte de su vida. No siempre, conste, aunque siempre fue grandote y grueso más no siempre gordo. Su padre era un hombre deportista, disciplinado, delgado, musculoso, determinado y gordofóbico. A veces su primer comentario sobre alguien a quien conocía por primera vez era, “Pesa mucho.” Él le decía a mi hermano que lo único que tenía que hacer era dejar de comer en la noche y salir a caminar. Creo que eso sí era cierto, pero lo que no sabía mi papá era que no todo mundo podemos hacer esas cosas que parecen tan sencillas. Hay tantos factores. Taaaaaantos. Entonces mi hermano se hizo una operación (no sé cuál de todas) y adelgazó. Demasiado. Terminó en los huesos y con problemas de ulceraciones en los intestinos. Tenía más problemas de salud y al final murió sin poderle dar gusto a su papá quien decía, “Ya estás muy flaco. Aprende a comer adecuadamente.” Mi papá jamás se atrevió a hacerme algún comentario sobre mi peso. Hizo bien. En otro capítulo les platico como mi madre se volvió anoréxica después de los 50 años.

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La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

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