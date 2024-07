A preguntas complejas, respuestas complejas: los derechos humanos y los problemas retorcidos en las políticas públicas

El objetivo último de las políticas públicas “es la realización de la dignidad humana tanto en la teoría como en los hechos” (Harold Lasswell).

Actualmente, gobiernos de todo el mundo enfrentan dificultades para satisfacer las necesidades de la sociedad a la que dirigen. Para comprobarlo, basta con observar las cifras globales en torno a temas como el hambre, el acceso a sistemas de salud, la pobreza, la esclavitud, la violencia, entre muchos otros que conllevan y/o perpetúan la marginación o exclusión social. Además, la mayoría de estos grandes problemas de la vida moderna suelen ser controvertidos, complicados e incluso irresolubles y, en la mayoría de los casos, no tienen respuestas correctas ni definitivas (Head, 2022), son lo que podríamos llamar problemas complejos o retorcidos.

La expresión “wicked problems” −en castellano problemas retorcidos− fue acuñada por Horst Rittel y Melvin Webber en el año de 1973 para enfatizar las complejidades y los retos que conlleva el abordaje de los problemas de planificación y política pública social. Para Rittel y Webber los problemas perversos cuentan con al menos 10 características: 1) no tienen una formulación definitiva, 2) carecen de una lógica inherente que señale cuándo están resueltos, 3) sus soluciones no son verdaderas o falsas, sólo buenas o malas, 4) no hay forma de probar la solución a un problema complejo, 5) no pueden estudiarse mediante ensayo y error, es decir, sus soluciones son irreversibles, 6) su número de soluciones o enfoques posibles es ilimitado, 7) todos son esencialmente únicos, 8) pueden describirse como el síntoma de otros problemas, 9) la forma en que son descritos determina sus posibles soluciones, 10) los planificadores son responsables de las consecuencias de las soluciones que generan, pues los efectos pueden importar mucho a las personas a las que afectan esas acciones (Rittel & Webber, 1973).