¿Aislacionista? ¿Nacionalista? No, Trump es algo completamente distinto

Por Jennifer Mittelstadt, The New York Times.

Cuando el presidente Trump empezó a hablar de recuperar el control del Canal de Panamá, colegas y amigos me acribillaron a preguntas. ¿De dónde procedía este interés aparentemente inesperado por una zona de control cedida hace mucho tiempo? ¿Cómo un arrebato sobre los peajes y China se convirtió en una amenaza de obligar a Panamá a ceder su territorio a Estados Unidos? ¿Había algún tipo de razonamiento más amplio que pudiera explicarlo?

Me lo preguntaron porque llevo más de siete años estudiando a los activistas conservadores y sus opiniones sobre la política exterior del siglo XX. Si alguien debía saberlo, razonaron, era yo. Pero a pesar de todo el tiempo que he pasado en bibliotecas y archivos, estaba tan desconcertada como cualquiera acerca de las raíces históricas de la visión del mundo de Trump.

La literatura histórica no proporciona mucha orientación. Los historiadores tienden a clasificar a los conservadores en tres grandes grupos, a veces superpuestos: anticomunistas, halcones de la defensa y constructores de la nación neoconservadores. En su primer mandato, estos tres grupos resultaron incómodos para Trump, ya que apuntaban a su esencia pero no la captaban. Sí, llamó comunistas a sus enemigos de forma rutinaria, pero luego abrazó (y más tarde despreció) al dictador norcoreano Kim Jong Un. Sí, presumió del poder militar estadounidense, pero luego pareció ceder ante Rusia y su presidente, Vladimir Putin. Afirmó que quería la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, pero no lo cumplió de forma concluyente. Con su inclinación por la política personal y transaccional, y su imprevisibilidad a menudo intencionada, era casi imposible clasificar a este hombre.

En su lugar, los historiadores sacaron una categoría que rara vez se ha utilizado para describir a nadie de la derecha en 75 años. Tomando nota de la retórica de Trump, lo apodaron aislacionista, como algunos de los conservadores que se opusieron a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los recientes movimientos de Trump demuestran los límites de ese apelativo. ¿Anexionarse Canadá? ¿Apoderarse de Groenlandia? ¿Exigir la posesión del Canal de Panamá? ¿Cómo podrían encajar esas amenazas de tomar territorio extranjero con el aislacionismo?

Resulta que hay una corriente de la historia poco examinada que proporciona una nueva forma de entender sus instintos. Oculta a plena vista en los papeles polvorientos y en las colecciones de los estadounidenses de derechas de cada día, hay toda una nueva forma de pensar sobre la política exterior de Trump. Es un “soberanista”.

La política soberanista estadounidense se originó hace más de 100 años, en el momento de profunda crisis y posibilidad de 1919, cuando el mundo emprendió una especie de referéndum sobre el auge de la globalización que precedió a la Primera Guerra Mundial. Las naciones, cada vez más interconectadas, se vieron sacudidas por la interrupción del comercio y la migración que siguió a la conclusión de la guerra. Al mismo tiempo , se derrumbaron imperios y surgieron o florecieron nuevos movimientos nacionalistas, con el resultado de que algunos estados murieron y nacieron otros totalmente nuevos.

En medio de este cambio dramático surgió la propuesta de una nueva forma de gobierno supranacional: la Sociedad de Naciones. A medida que diplomáticos y juristas elaboraban las directrices, éstas suscitaron un encarnizado debate sobre la finalidad de los Estados nación y la soberanía. Los defensores del comercio y la migración globales, los movimientos de independencia colonial, los internacionalistas negros, los socialistas, los comunistas y los cristianos liberales aplaudieron la llegada del gobierno mundial, en el que muchos encontraron la promesa de la autodeterminación, el derecho público internacional y un nacionalismo sometido.

Pero muchos despreciaron la idea, y ahí están los orígenes del movimiento soberanista estadounidense, y de sus herederos modernos. En 1919, un grupo de senadores conocidos como los “irreconciliables” impidieron que Estados Unidos se uniera a la Sociedad de Naciones. Estaban respaldados por un movimiento popular de organizaciones patrióticas, grupos de veteranos y fundamentalistas protestantes que argumentaban que la Liga pretendía usurpar el gobierno estadounidense. En sus palabras, sustituiría la Constitución por un gobierno mundial, menoscabaría la historia y la cultura únicas de Estados Unidos y permitiría que Estados incivilizados, no blancos y no cristianos ejercieran poder sobre sus ciudadanos.

“El bienestar de la Nación se ha subordinado al Internacionalismo”, dijo Louis Coolidge, aliado del senador Henry Cabot Lodge, crítico de la Liga. “Nuestro credo”, dijo, “es mantener vivo el fuego de la Nacionalidad”.

Su movimiento pretendía preservar no sólo la soberanía formal de Estados Unidos en las relaciones internacionales, sino también las formas tradicionales de gobierno a las que estaban acostumbrados sus dirigentes blancos, nacidos en el país. Impulsados por un agudo sentido de las virtudes del autogobierno anglosajón, entendían la cooperación internacional como una amenaza para su soberanía personal, así como para la de su nación.

La política soberanista persistió y evolucionó a medida que las características y el alcance del internacionalismo liberal y de izquierdas adoptaban nuevas formas. En la década de 1930, ayudaron a liderar el movimiento America First, que se oponía a entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado de los Aliados. Lejos del aislacionismo, los soberanistas defendieron abiertamente el antiinternacionalismo de los fascistas, apoyaron la rebelión nacionalista del general Francisco Franco en España y aceptaron -incluso vitorearon- a los regímenes de la Alemania nazi y la Italia fascista que se burlaron de la Sociedad de Naciones, que se desmoronaba. El reverendo Norman Vincent Peale, el ministro que casó a Trump y a su primera esposa, Ivana, se unió al movimiento soberanista en este primer periodo.

Tras la II Guerra Mundial, los soberanistas lanzaron una prolongada batalla contra las Naciones Unidas. Durante la juventud de Trump, en la década de 1950, esa batalla dio origen a una serie de nuevas organizaciones y líderes que adoptaron una política antiinternacionalista, muchos de los cuales, como la Sociedad John Birch, resultan familiares a los estadounidenses de hoy. Se resistieron a la participación estadounidense en el Tribunal Internacional, al que apodaron Tribunal Mundial; en la Organización del Tratado del Atlántico Norte ; y en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, precursor de la Organización Mundial del Comercio; considerándolos a todos ellos amenazas a la gobernabilidad estadounidense. En su opinión, los pactos y organismos de la ONU socavaban la autoridad civilizadora de las naciones blancas y cristianas al ofrecer su pertenencia e influencia a comunistas, asiáticos y africanos.

Más tarde, muchos lucharon contra las sanciones internacionales impuestas al “pequeño y valiente país” de Rodesia, como lo llamó el abogado de derechas y presentador de radio Clarence Manion, comparando su lucha por preservar el dominio blanco con la lucha estadounidense por la independencia. Los soberanistas encabezaron la movilización contra la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que flexibilizaba la inmigración por primera vez en cuatro décadas y que, según ellos, encarnaba el complot definitivo de los internacionalistas: eliminar las fronteras nacionales.

Aquí entra en escena el Canal de Panamá. En las décadas de 1950 y 1960, los panameños empezaron a invocar los estatutos de la ONU y las normas del Tribunal Internacional sobre territorios en disputa para desafiar la autoridad de Estados Unidos sobre el canal y conseguir el apoyo de la ONU para transferirlo a Panamá. Los soberanistas lo calificaron de complot para robar un territorio estadounidense que era, en palabras de la Liga Patrick Henry de Nueva York, “nuestro, apenas tan nuestro como la cúpula del Capitolio y el himno nacional”.

Desde finales de los años 50 hasta los 60, una coalición de grupos como el Comité de Política Panamericana y la Coalición Americana de Sociedades Patrióticas criticó a los presidentes Dwight Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon Johnson por hacer concesiones a las exigencias panameñas. Los críticos saldrían perdiendo. En 1973, el líder panameño, Omar Torrijos, dio el golpe de gracia al recibir al Consejo de Seguridad de la ONU en Panamá para celebrar una audiencia sobre la “colonia en el corazón de mi país”. Junto con importantes protestas locales, el acontecimiento presionó a Estados Unidos para que negociara un tratado que concediera a Panamá el control total. El presidente Jimmy Carter lo firmó en 1977, lo que enfureció a los soberanistas, cuya causa, que duraba ya décadas, captó finalmente el interés de nuevos conservadores influyentes, entre ellos el candidato presidencial Ronald Reagan.

En los años 80, el movimiento soberanista defendió a Sudáfrica contra las sanciones de la ONU y presionó con éxito al entonces presidente Reagan para que se retirara de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que promovía la paz y los derechos humanos a través de la cultura y la educación. Cuando terminó la Guerra Fría, su cruzada cobró aún más relevancia. El internacionalismo era el único juego en la ciudad: el “Nuevo Orden Mundial”, como lo llamaron el presidente George H.W. Bush y otros. Estados Unidos persiguió acuerdos comerciales multilaterales, forjó un nuevo consenso neoliberal y comprometió a su ejército en los esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz en Somalia y, más tarde, en los Balcanes.

Eso era exactamente lo que los soberanistas siempre habían temido, y en su resistencia anticiparon la reacción populista más amplia contra la globalización que contribuyó a impulsar la popularidad de Trump. Visto desde la perspectiva de las batallas recurrentes entre quienes aceptan la gobernanza internacional como herramienta para proyectar el poder estadounidense y quienes la temen como una humillante cesión de la autonomía estadounidense, la amenaza de Trump de retomar el Canal de Panamá muestra cómo la política soberanista impregna hoy a la derecha reenergizada.

En Trump, este movimiento ha encontrado a su campeón más influyente. Mucho antes de que Trump hablara de que Estados Unidos se haría cargo del canal, su reanimación de la agenda soberanista era claramente visible. En su primer mandato y durante sus cuatro años de mandato, la política soberanista estuvo presente en sus ataques a la ONU, la OTAN y los acuerdos internacionales sobre comercio y clima. Impulsaron su celo restriccionista para proteger las fronteras nacionales contra la inmigración. Y alimentaron las relaciones amorosas de Trump con otros escépticos de las organizaciones internacionales, como Viktor Orbán de Hungría o Georgia Meloni de Italia.

Hay poco que ganar pronosticando la política exterior en un segundo gobierno de Trump. La influencia del movimiento soberanista puede retroceder ante un presidente cambiante y distraído. Y algunos miembros de la coalición de Trump no suscriben un punto de vista puramente soberanista, incluido el Secretario de Estado Marco Rubio. Pero los soberanistas seguramente redoblarán sus esfuerzos. “Las organizaciones y acuerdos internacionales que erosionan nuestra Constitución, el Estado de Derecho o la soberanía popular no deben reformarse”, explica el Proyecto 2025. “Deben abandonarse”.

Los soberanistas más enérgicos dicen abiertamente que buscarán la retirada de la ONU si es necesario. Ya se oponen a muchos pactos y convenciones propuestos, incluido el Pacto para el Futuro de la ONU, que aborda el cambio climático y la desigualdad. El gobierno de Trump ha manifestado su intención de retirarse de la Organización Mundial de la Salud y ha dado pasos hacia una casi prohibición de la inmigración. Es probable que debilite a la Unión Europea, debilite a la OTAN y se oponga a acuerdos comerciales multinacionales como el renovado TLCAN. Y tratará de recuperar una especie de control del hemisferio occidental de la época de la Doctrina Monroe, pase lo que pase con el canal.

La adopción de la política soberanista por parte de Trump no hará sino envalentonar a regímenes similares de todo el mundo. El Brexit fue un presagio de otras posibles salidas de la UE. Casi todos los partidos de derechas de Europa se plantearían una si llegaran al poder.

Espera que otros países, animados por el desprecio de Trump, pongan freno al internacionalismo y, en su lugar, construyan nuevas relaciones separadas entre sí. Lo que nos quedaría es un periodo revuelto para las relaciones internacionales, menos centralizado y menos regido por los principios compartidos y los modos de funcionamiento que duraron desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hace apenas unos años. c.2025 The New York Times Company.