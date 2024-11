Alma Mía, anoche dejé ir al mundo y gané el universo

Les platico:

Por alguna razón, el autor de los textos de “Alma Mía” no me prestó su guion. “Noliace”.

A pesar de la confianza que tengo y me tiene Balbina Sada, alma de esta pieza teatral, Carlos Nevárez no dio señales de vida cuando se le hizo la respectiva solicitud. Es que cuando escribo de teatro me gusta leer los libretos de cada obra.

A pesar de eso escribí una primera crónica -sin verla- basado en mis pláticas al respecto con quien también actúa y baila flamenco en dicha escenificación.

https://www.detona.com/articulo/soltar-es-la-forma-mas-poderosa-de-amar

Luego la vi y cuando supe que se vuelve a presentar en única función mañana miércoles 20 en Plaza Fátima de SPGG, prometí escribir de nuevo sobre “Alma Mía” y esto es lo que resultó. ¿Arre? ¡Arre!

El tema sobre el cual gravita la obra es: soltar es la forma más poderosa de amar, a otra persona o a sí mismo.

Entonces, encontré interesantes reflexiones sobre ese tema.

Respecto al título que escogí para este artículo, creo que solemos pensar que lo conocido es todo a lo que podemos aspirar y que si lo perdemos, nos quedamos sin nada.