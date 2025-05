Amanecimos con un Saltillo totalmente verde y más fresco

Las principales avenidas de Saltillo tienen duraznillos que colorean de rosa el paisaje urbano. Esto redujo cuatro grados centígrados la temperatura ambiental. A sus costados, las banquetas se han ampliado varios centímetros y esto permite que por ellas se camine o transite con sillas de ruedas, quienes lo necesitan.

Ya no existen agujeros en las banquetas que provocaban fracturas o heridas. Y todas las banquetas que se encontraban a una altura que instaba a colocar dos o tres escalones para subir o descender, han sido demolidas; esto otorgó una horizontal uniformidad que permite un avance seguro entre los peatones.

Fue algo que se hizo por calles, poco a poco, diariamente, con una inversión menor a la proyectada, pues muchos árboles fueron donados por asociaciones civiles o, bien, por las empresas que operan en la zona conurbada, las cuales colaboraron con sus aportaciones para asuntos más complejos y onerosos, ya que una buena parte de ellas recibió informes de sus altos porcentajes de emisiones contaminantes a la atmósfera y a los depósitos de desechos.

Además, en una sola reunión, las autoridades convocaron a universidades, centros de investigación y grupos de ciudadanos organizados para realizar este cambio en forma sistemática, constante y ordenada. No hubo discusión alguna porque el interés era claro y uno solo: el bienestar común.

Las fuentes públicas ya funcionan en su totalidad. Además, han retirado la innecesaria y estridente pintura azul vinílica que recordaba un cuerpo de agua que no estaba allí, para preferir el tono natural de la cantera y el translúcido tono que el agua verdadera tiene.

La totalidad de los edificios de la administración pública tiene techos verdes, con suculentas o pastos locales, y esto ha refrescado más de 10 grados centígrados el interior, y también ha disminuido el gasto energético de cada uno de estos edificios. Los empresarios más comprometidos agregan jardines verticales.

Los parques públicos han removido el mayor concreto posible y han agregado una mezcla de pastos que permite un verdor todo el año, mientras son regados con aguas tratadas, las que fueron purificadas un poco más con filtros armados por los grupos de científicos locales, como parte de su aportación social.

El concreto de las avenidas y también el piso de los parques han sido sustituidos por pavimentos y recubrimientos porosos. Esto fue posible porque esta ciudad se encontraba apenas en el límite para realizar estos cambios y constituirse en la primera ciudad piloto en donde esto se realizara.

Así, el ejemplo de Saltillo ya se está replicando en las principales ciudades del estado, incluyendo la participación de los ciudadanos, ya que ante este eficiente uso de sus aportaciones a través de impuestos, se han sumado a generar huertos urbanos por zonas, tanto en parques y jardines como en espacios comunes.

Como parte de sus actividades académicas, los estudiantes de escuelas públicas y privadas participan en el cuidado de estos huertos y jardines, de la mano con sus profesores y tutores. Esto ya forma parte de la currícula escolarizada en los diferentes niveles, desde preescolar hasta profesional. Y hay manuales sencillos que indican los tiempos de siembra o plantado, así como los de germinación y los cuidados para cada tipo de hortaliza o fruto. Ya operan también concursos locales para reconocer a los huertos más productivos.

Esto fue posible gracias a la colaboración de los distintos cuerpos de seguridad pública, quienes sumaron, a sus habituales inspecciones, recorridos a estos espacios.

No, este cambio no fue un milagro, ni una historia de ciencia ficción. Fue un proyecto medible que se hizo realidad, porque la realidad no es un bloque inamovible: es por todos sabido que es un plano posible de modificar con acciones, voluntades y sueños con los ojos abiertos.

El vocablo “verde” proviene del latín viride, que significa “vigoroso, vivo o joven”.