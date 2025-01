Apuestas: será Javier Díaz un gran alcalde

Extraño es este mundo en el que vivimos. Cada día, es posible enterarnos de un suceso sorprendente o curioso. Hace unas semanas, por ejemplo, leí que en 1911 Vicenzo Peruggia, un ultranacionalista italiano que vivía en París, decidió que La Mona Lisa, la obra maestra de Leonardo da Vinci, debía retornar a su país de origen. Para ello fue un día al Louvre de París, y esperando un descuido de los guardias, tomó la pintura y escondió el lienzo bajo su chamarra.

El paradero de la famosa obra se desconocía hasta que, dos años después, un anticuario florentino recibió una carta de Peruggia en la cual le ofrecía el cuadro. El anticuario informó a la policía y el ultranacionalista italiano fue rápidamente detenido. El lienzo apareció milagrosamente intacto tras haber permanecido esos dos años escondido bajo el colchón de Peruggia en una fonda de París. Algunos afirman que durante ese periodo la sonrisa de la Gioconda fue más pronunciada que nunca debido a que compartía el lecho con aquel italiano, sin embargo, ese hecho no ha podido confirmarse todavía.

Otro caso que no dejó de llamarme la atención fue el de Arthur Best, un anciano británico que hace 20 años apostó que llegaría a cumplir 100 años de edad. Desde ese momento las apuestas comenzaron a hacerse en toda Inglaterra. Con una proporción de 66 a 1, los tahúres británicos estaban convencidos de que Arthur haría una visita definitiva al panteón antes de llegar al siglo de vida. Sin embargo, no contaban con la astucia de aquel longevo ser, quien inmediatamente dejó de fumar y agregaba a su dieta nocturna unas cuantas gotitas de whisky con fines meramente terapéuticos.

Hace una década, y ante la furia de los apostadores, Arthur cumplió 100 años y entre los regalos que obtuvo estuvieron un telegrama de felicitación de la Reina Isabel II y el monto de la apuesta: 7 mil 370 libras esterlinas.

Y hablando de apuestas, sé que en Saltillo hay gente muy aficionada a este maldito vicio. Por tal motivo, quiero aprovechar la ocasión para retarlos.

A mí me encantan los juegos de azar, y suelo apostar cada vez que estoy seguro de ganar. Una vez, por ejemplo, aposté que en nuestra ciudad llovería cuando menos una vez al año y, por fortuna, las nubes pasajeras del inmenso cielo descargaron sus exiguas lágrimas en Saltillo en más de una ocasión, ganándome así una entrada al cine.

Atención apostadores, pues estoy dispuesto a poner en juego todo mi capital. Apuesto a quien quiera que Javier Díaz será un gran alcalde al igual que fueron sus predecesores Chema Fraustro Siller, que hizo mucho por el centro histórico, por la cultura, por las principales avenidas y por la ampliación de nuevos bulevares, y Manolo Jiménez, el único alcalde reelecto en nuestra ciudad quien cosechó grandes logros durante su administración como la ampliación de los bulevares Los Rodríguez y los Valdés, así como múltiples obras en beneficio de la comunidad.

Nuestro alcalde ha probado en distintos puestos donde ha estado ser un funcionario eficaz, honesto y disciplinado. Sus credenciales como gran administrador lo llevaron a convertirse en el nuevo mandatario de nuestra ciudad y desde los primeros días de su administración ha comenzado a tambor batiente, pues ya cumplió una de sus promesas al entregar a la Policía Municipal patrullas eléctricas para seguir garantizando la seguridad de los saltillenses y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.

Buenas cosas le esperan a nuestra ciudad cuando se espera la ampliación de algunas avenidas como la calzada Antonio Narro, el bulevar Vito Alessio Robles, y se construirá en el oriente de la ciudad el Paso Inferior Postal Cerritos en el cruce de los bulevares Misión Santa Lucía Fundadores, obra ésta muy útil pues cada día miles de automovilistas deben usar un cajón subterráneo pluvial para incorporarse a Fundadores antes de llegar a 150 metros del Centro de Gobierno.

Además Díaz González se comprometió a dar una mejora significativa al servicio del transporte urbano, trabajo para el que contará con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez. Ojalá que dicho apoyo ayude a que estos trabajos se conviertan en beneficios de cientos de miles de saltillenses que día a día utilizan dicho servicio.

Muy buen comienzo ha tenido nuestro alcalde como el ofrecer una contacto por Whatsapp mediante el cual se puede pagar el predial, o se puede informar un arbotante fundido, o un bache cercano a nuestras viviendas. Estoy seguro que en cada mes de su administración encontraremos una nueva promesa cumplida.

Esta es mi apuesta. Quien quiera arriesgar su dinero, estoy a sus órdenes.

