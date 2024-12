Aquí no se trabaja ni se resuelve

Quedó en el pasado los días donde los alcaldes recibían a los ciudadanos. De plaza publica adjunto a los secretarios. Se llegaba desde temprano con los asuntos pendientes. El canal de comunicación en ambos sentidos. Notas buenas para los medios de comunicación.

Eso era hacer política con clase.

Llegó la generación de la discordia. Jamás lograron frenar a los cierra calles. Transitaron con libertad. Desde la colonia Independencia, la Alfonso Reyes, Sierra Ventana, la Campana, Revolución Proletaria y las Nuevas Colonias.

Sin importar la hora, la resistencia del narco ganado humano.

Entonces el ahora ya tres veces alcalde de Monterrey, se vio rebasado por las columnas de choque. A la distancia, en las camionetas blindadas o por televisión, continuaba la resistencia Zeta-Cartel del Golfo.

Familias enteras de San Pedro Garza García emigraron. Incluso la poderosa Junco González de la Vega. Incluso negaron el robo de una célula organizada en las oficinas generales del centro de la metrópoli regiomontana.

En CEMEX Lorenzo Zambrano exclamó: si cae Monterrey lo hace todo México.

Durante el intermedio mágico cómico musical, los tres años en la alcaldía del nacido en Magdalena de Kino Sonora, Luis Donaldo Colosio Riojas, embruteció las calles del centro, ejerció la tiranía de la ingratitud de Movimiento Ciudadano. Se convirtió en Senador por minoría por el estado de Nuevo León.

La coalición PRIANRD liderada por Adrián de la Garza, la de la letra A estilo Avengers, pudo milagrosamente obtener la victoria en las urnas y la defendió en los tribunales.

Nuestro Alcalde colocó a los rezagados en las secretarias, como regidores y síndicos. Con una frase ajustada a ideales, aquí se trabaja, aquí se resuelve, confía mucho en las penumbras de quienes lo acompañan.

Ahí está una de las muestras. Turismo es cultura. Su directora del área artística maneja al antojo de los caprichos, incluyendo a sus hijos, el turismo y mágico corredor del arte dominical.

Silvia Nancy García Treviño, ha sido ex delegada de SEDESOL, candidata del partido verde ecologista, enlace de Fernando Elizondo Barragán, así como del partido RED.

Ella es, quien no trabaja, ni resuelve, quien se amparó para continuar como delegada de SEDESOL, en febrero del 2013, creando la crisis institucional, con una frase absurda de mi jefa, la responsable general Rosario Robles, a la postre generadora de la estafa maestra, no me ha pedido la renuncia.

De ese multichambismo de Silvia Nancy, en la desmemoria de ideales, entorpece el área noble de turismo es cultura del gobierno municipal de Monterrey. El de Adrián de la Garza. En su último intento por la gubernatura para el 2027.