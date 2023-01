Este señor se ha levantado a las 4 de la mañana para llevarme de mi hotel al aeropuerto. No quiso que me fuera en taxi. Todavía es de noche. Estoy en uno de esos viajes absurdos −¿habrá alguno que no lo sea?− derivados de mi oficio de juglar: saldré de Querétaro a las 6 de la mañana con rumbo a Monterrey, y a las 9 tomaré ahí otro avión que me llevará a Puerto Vallarta. No encontró la agencia de viajes ...