Aseguran que Fiscalía Anticorrupción en Coahuila no tiene capacidad de resolución

Si el diputado morenista, Antonio Attolini espera que la Fiscalía Anticorrupción investigue las presuntas irregularidades financieras en Torreón es mejor que se siente y se eche una siesta.

Y es que la titular de esta dependencia, Karla Samperio no va a hacer nada en primer lugar, porque no está ahí para resolver temas de corrupción y no tanto por proteger a Román Cepeda.

