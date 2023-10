Asustar a los bebés como diversión y para compartir en redes ¿Un juego inofensivo? Esta terapia les va a costar

Cuando era niña, mis hermanos menores me perseguían con insectos (chapulines, por ejemplo) porque sabían que les tenía miedo. El miedo era infundado, pero no el susto. ¿A qué me refiero? He visto en redes una serie de reels en los que los padres asustan a sus hijos, bebés en su mayoría, para filmar sus reacciones de susto y reírse, disfrutando las caras y los gritos. ¿Es en serio? Cuando hablamos de traumas infantiles, de esto justo estamos hablando en muchos casos, en eventos “sin intención de hacer daño” que pueden provocar mecanismos de defensa semejantes a la paranoia.

Recuerdo mis reacciones ante los insectos, los “Jack-in-the-box”, las personas adultas disfrazadas, cuando alguien se me acercaba sigilosamente cuando estaba distraída...recuerdo el asombro y la risa de los adultos, y mi vergüenza. Sentía la burla, así como sus hijos la sienten si es que ustedes participan en esa manera salvaje de maltrato. Sí, lo defino así. Ya sé que los bebés no dicen nada, ni los chiquitos, pero sí se queda guardado el hecho de no abrir ese clóset porque algo saltará, de no ponerme en un lugar donde no tengo la espalda a la pared y pueda ver el resto de la habitación, la desconfianza porque en cualquier momento, cualquier persona me puede asustar y/o burlarse de mí. ¿Quieren que sus hijos vivan así?

Me imagino la reacción de muchos, “¡Qué se hagan fuertes, resistentes! ¡Qué estén listos para cualquier cosa! ¡No exageres, no es para tanto!” Lo siento, no estamos listos para nada. Estamos temerosos, fijándonos en cada vuelta de pasillo y detrás de cada puerta. Estamos ansiosos, enojados, asustados, nerviosos, inquietos, compulsivos. Papá, mamá, esos juegos no fueron divertidos. Nos tuvimos que esconder para llorar, y aprendimos a evitarlos a ustedes cuando estaban de humor para “jugar”.

Pero, bueno, son sus hijos, son bebés, y son su responsabilidad, entonces adelante. Diviértanse. Les cobraré doble la terapia cuando es necesario ayudarles a salir de los efectos de sus juegos. ¿Va?