Better not call notary public Saul!, el notario protegido del ‘Diablito’

El título de esta entrega se traduce como “Mejor no llames al notario público Saúl”, una analogía del título de la serie de ficción “Better call Saul” que relata la degradación del abogado Saúl Goodman quien, presa de la avaricia y la rapiña, se transforma en “abogangster”, el delincuente que precipita su declive moral y profesional al bajo mundo, como ha sucedido con el notario público Saúl “N”, cuya ambición desenfrenada y sin escrúpulos no le permite distinguir el frágil ecotono entre la confianza y legalidad de la fe pública y el pantano del fraude, el despojo, la estafa y el crimen organizado, porque ese es el actual y gran problema de los delincuentes incrustados en el notariado en Coahuila, donde hoy medran auténticos maleantes del hurto y el pillaje, leguleyos investidos de la fe pública y que no están dispuestos a operar bajo las normas de legalidad, autenticidad y demás preceptos éticos del notariado, sino prestos a delinquir en algo más productivo, como resulta ser el fraude inmobiliario.

Y conste que no se trata de pequeñas estafas, sino que son despojos que arruinan vidas, que esfuman patrimonios, que destruyen familias, se trata de una acción delictiva que en verdad lesiona a los coahuilenses y que el H. Congreso local, dominado por mujeres inconscientes, ajenas al bien común de la gente, no le meten mano a la blandengue legislación penal, no endurecen las leyes que actualmente facilitan el fraude con bienes raíces y por eso es que hoy opera en Coahuila un cártel inmobiliario donde las víctimas se cuentan en centenas y con muchos notarios rapaces y estafadores en total impunidad.

Por lo anterior es que no se justifica la “H” de Honorable que se antepone al Congreso de Coahuila, es caduco protocolo, porque sus omisas diputadas lo denigran en vez de enaltecer tan importante representación. Y de que a estas diputadas les vale pura madre la ley, les vale, al suscrito le consta.

Aquí el fraude inmobiliario opera como delincuencia organizada porque está conformada por estafadores como Lizeth “N”, con notarios públicos como Saúl “N” y sus compinches protectores en la secretaría de Gobierno, ministerios públicos corruptos y no podemos decir que también por algunos jueces venales, porque ya está arraigada la mafiosa Lizeth y tampoco los jueces tienen la culpa de la laxitud de la ley.

Y es de sobra conocido que Lizeth “N” y Saúl “N” operan como delincuencia organizada por las amenazas que suelen proferir contra los defraudados: ellos dicen que cuentan con la protección de sicarios que fueron de “Los Zetas”. Que tienen a su servicio a ministerios públicos y agentes de la Fiscalía para madrear a sus acusadores. Y los jueces hacen lo que pueden con las leyes vigentes, ya arraigaron a Lizeth “N” y no tienen culpa de que el notario público Saúl “N” siga libre cometiendo fechorías, sino que es culpa de Fernandito de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno, ese inútil abogado que también es notario, pero que es el más notorio de los burócratas, un tinterillo que nunca llegará a ser como el verdadero “Diablo”, José de las Fuentes Rodríguez, ministerio público, juez, diputado federal contestando un informe presidencial, líder de la CNOP, secretario general del PRI nacional, rector universitario y gobernador. Nada que ver con ese chupatintas que hoy protege al notario estafador Saúl “N”, no hay otra explicación de tanta impunidad.