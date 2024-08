Billie Eilish, Bruno Mars y Lady Gaga

Esta semana comenzó con la clausura de los Juegos Olímpicos de Verano 2024 pasando la estafeta a la ciudad de Los Ángeles, California, que será sede de este evento deportivo en el año 2028.

Y así como hubo un inicio espectacular en París incluso al pie de la Torre Eiffel con presencias musicales como la de la canadiense Celine Dion, en California no podían quedarse atrás con las de antemano anunciadas presentaciones tanto de la ganadora de dos Oscars, Billie Eilish, en compañía, entre otros, de su productor y hermano Finneas, con músicos representativos de aquel estado del sur oeste norteamericano como los íconos del rock alternativo californiano Red Hot Chili Peppers como los rapperos Dr. Dre y Snoop Dogg, quien desde la inauguración de los Juegos estuvo muy activo desde que fue uno de los que portaron la antorcha olímpica.

Y aunque a muchos la presentación de dichos solistas y grupos en un escenario del área de Long Beach fue por demás desangelada o sin chiste en comparación a París, lo cierto es que no repercutió de manera negativa para algunos de ellos, sobre todo para Billie Eilish quien por primera vez en su no muy larga trayectoria posicionó una de sus canciones en el primer lugar a nivel mundial. Ese fue el caso de “Birds of a Feather”, la cual a inicios de semana se colocó de forma simultánea en el lugar número uno de los 200 temas del Billboard Global así como de los 200 de Billboard en Estados Unidos según datos publicados por Forbes.

Mientras esto ocurría en el resto del mundo, en México quien hizo lo propio fue el cantante afroamericano y de ascendencia puertorriqueña Bruno Mars, quien corrió con tres conciertos con llenos totales en un nuevo recinto de la Ciudad de México y como agradecimiento grabó un video en el cual, luciendo una icónica máscara de lucha libre, recorrió algunas de las calles de la capital azteca. Quienes no dudaron en colgarse de alguna forma de esa visita fueron los productores del reality show de Azteca “La Academia”, quienes si bien no consiguieron que Mars se diera “una escapada” a sus locaciones sí lo hicieron algunos de sus músicos y empujar así algo de rating al programa.

Para terminar, y siguiendo con Bruno Mars, la medianoche del pasado 16 de agosto, tiempo del Este de Estados Unidos, vio el estreno mundial de su dueto con Lady Gaga bajo e título de “Die with a Smile” como anticipo de la séptima producción musical de la cantante quien fue otra de las presentes en la pasada inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Además de este próximo estreno, Gaga prepara también el estreno a principios del próximo mes de octubre de la secuela de “Joker”, donde comparte créditos con el ganador del Oscar al Mejor Actor del 2019 por su actuación en la original, Joaquín Phoenix.

Una de las sorpresas de esta nueva entrega en la que Gaga interpreta a Harley Quinn será en parte un musical por lo que se anticipa su banda sonora también.

