Un legado de cercanía y misericordia: así recuerdan al Papa Francisco en Saltillo

Esta visión no se quedó solo en el discurso. En Saltillo , tuvo eco real. “En nuestra diócesis —explica el padre Néstor— trabajamos con un plan pastoral que camina en esa misma línea: reflexionar sobre la dignidad humana, construir fraternidad y mirar hacia un mundo mejor. Sin duda, estamos en sintonía con las propuestas del Papa”.

Más allá de lo personal , los tres coinciden en que una de las transformaciones más profundas del pontificado de Francisco fue la sinodalidad: no como sinónimo de democracia, sino como un modo de caminar en comunión. “ Gobernar con todos” , lo llama el padre Juan Antonio. Una manera de incluir, escuchar y discernir en comunidad.

Para el padre Juan Antonio Ruiz , Francisco completa un tríptico espiritual con sus predecesores. “Juan Pablo II devolvió el alma a un mundo oprimido por ideologías esclavizantes; Benedicto XVI iluminó la razón con ideas claras frente al relativismo; y Francisco vino a darle importancia al corazón, a la bondad, a la misericordia”, resume. No fue un Papa solo de palabras, sino de gestos. “Y muchos de ellos, sobre todo al inicio de su pontificado, me impresionaron profundamente” , confiesa.

Aunque su voz se fue apagando con los años, su eco permanece. No por insistente, sino por verdadero. El Papa Francisco , el primero de América Latin a , el jesuita, el pastor que eligió habitar la sencillez, no solo condujo a la Iglesia durante más de una década: dejó sembrada una manera de mirar al mundo, al otro y a Dios.

Otro gesto profundamente simbólico ocurrió al inicio de su pontificado. “No quiso usar las tradicionales zapatillas rojas —recuerda el padre Rogelio—. Mandó a reparar sus propios zapatos y pidió que les pusieran media suela. No era un simple detalle: era su manera de mostrarnos que el servicio está por encima de los símbolos”.

Aunque no todos tuvieron trato directo con él, los tres conservan recuerdos o anécdotas entrañables que retratan su estilo sencillo y humano. El padre Néstor relata una escena que le fue contada de primera mano: cuando un óptico de barrio en Roma se negó a cobrar por reparar los lentes del Papa, Francisco insistió en ir personalmente a pagarle, generando sorpresa entre quienes por ahí se encontraban. “ Ese tipo de cosas no se ven todos los días —dice—. Era su manera de enseñar sin palabras”.

Esa apertura también transformó la vivencia cotidiana de muchas comunidades. “Su mensaje de misericordia tocó profundamente a los fieles que acompañamos aquí” , añade el padre Rogelio . “ Especialmente a los jóvenes, a quienes invitaba a soñar en grande y no tener miedo de recibir a Jesús como amigo”.

El impacto de Francisco no se limitó al ámbito interno de la Iglesia . Desde Roma, su mensaje atravesó fronteras y resonó incluso donde el catolicismo parecía silenciado, comentan los entrevistados. “Fue el Papa de las puertas abiertas”, dice el padre Juan Antonio. “Salió de las sacristías, habló con bondad en un mundo polarizado y nos enseñó a presentar la verdad con caridad” . Para él, en Coahuila como en cualquier otro lugar, su voz fue como agua en el desierto.

“El Papa no solo dejó decisiones, dejó un espíritu ”, reflexiona el padre Juan Antonio. “ La sinodalidad, el rostro misericordioso, la firmeza ante los abusos... eso ya está sembrado” . “ Francisco fue misericordioso, sí, pero también tuvo la claridad y el coraje de enfrentar los momentos más dolorosos de la Iglesia. No toleró los abusos, ni el silencio cómplice, ni el desorden en el manejo del dinero. Su estilo fue firme cuando la verdad lo exigía ”, apunta el padre Juan Antonio.

PEREGRINOS DE ESPERANZA

Antes de morir, el Papa Francisco convocó al Jubileo 2025 con un lema que hoy adquiere un nuevo peso: “Peregrinos de esperanza”. Y esa frase, más que un eslogan litúrgico, se vuelve una brújula para el momento que vivimos, señalan los sacerdotes.

“Ser cristianos de oración e hijos misericordiosos”, recuerda el padre Rogelio. “Caminar al lado de los hermanos, en sinodalidad. Confiar en que Dios no defrauda”.

El Papa ya no está. Pero su ternura, su mirada, su fe y esa forma suya de hacernos sentir que todos cabemos en la Iglesia... siguen de camino con nosotros. Como quien deja una lámpara encendida antes de salir, para que sepamos regresar sin tropezar, de Francisco, de Jorge Bergoglio, nos queda su ternura, su claridad, su rebeldía amorosa. Pero, sobre todo, nos queda la tarea de no callar donde él habló, de no retroceder donde él dejó puertas abiertas.