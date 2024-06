Café Montaigne 295: Paraíso literario en el escritorio

Primero, un acuse de recibo para entrar en materia: mi escritorio de trabajo arde en buenas lecturas. Amén de que siempre tengo tareas pendientes y repasos a mis escritores tutelares; a últimas fechas se han apilado buenos libros los cuales espero dar cuenta de ellos en el menor tiempo posible. No va a ser una tarea enfadosa, sino un placer y manjar.

El divino ciego, Jorge Luis Borges, se imaginaba el paraíso −tan prometido por Dios− como una enorme biblioteca circular; sí, una especie de Aleph: letra primigenia que abre el universo todo. Letra y símbolo que no tiene principio ni final. Pues así andan las cosas en mi escritorio. Acuse de recibo: tengo dos libros de Salvador Hernández Vélez, “La Redefinición de la Universidad Autónoma de Coahuila” y una biografía sobre él, escrita por Enrique Sada Sandoval (Catedrático e investigador). El libro se llama, cómo no, “Del Páramo al Alba. Salvador Hernández Vélez. Una Biografía”.

El alto y garboso alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales, “Chema” Morales, vía la mano del atildado secretario del Ayuntamiento, don Alejandro González, me hizo llegar el libro editado por el Ayuntamiento, “Mentiras Completas, Mitades y Pocas Verdades de los Ramosarizpenses”, un libro delicioso de Francisco Cabriales. Sí, este libro enigmático, jocoso y lleno de jiribilla y retruécanos del lenguaje, se inscribe en aquello que don Luis González y González encorsetó como “microhistoria”.

Le he platicado aquí antes en este espacio de la tertulia que mantenemos al menos una vez cada quince días (casi semanal, pero en ocasiones la vida aprieta) en “El Feligrez”, feudo restaurantero de don Eder López, comedor que cada día está más recargado, perfecto y galano, con el ingeniero y científico, Guillermo López. Bien, no conforme el ingrato por monopolizar la inteligencia (me da unas barridas de antología en la charla no pocas veces), es cantante de ópera. Y cometo la infidencia, espero me la disculpe, en septiembre va a dar un concierto milimétrico y sólo bajo invitación especial. Apúntese con él.

Digo, el sabio ingeniero Guillermo López me acercó dos libros de colección: la novela “Lecciones de Otoño” de Iván Eduardo Lópezcampos, y “La Ola que Viene” de Mustafa Suleyman y Michael Bhaskar, para editorial Debate. Libro perturbador y polémico donde aborda un tema el cual usted ya conoce: ha llegado la IA, Inteligencia Artificial, y ésta... nos va a engullir. Literal. Y este libro lo anudo con dos, los cuales estoy a punto de terminar: “Izquierda Woke” de Susan Neiman y “La Masa Enfurecida” de Douglas Murray. Sí, tres libros fundamentales para conocer lo que hoy y ahora está pasando en el mundo y lo que se avecina en el futuro inmediato, es decir, mañana.

¿Por dónde iniciar? Puf, no lo sé. Algunos ejemplos de lo que me espera al momento de ya: la biografía de Hernández Vélez tiene 600 páginas. Entrar al tema de la generación Woke de la mano de Neiman es recetarse más de 200 páginas de harto contenido mundial. “La Ola que Viene” es un tabique de 400 apretadas páginas donde hay un tono catastrofista: los humanos vamos a depender de las máquinas y estas serán nuestros amos. No es un alucine, sino la realidad innegable. “Lecciones de Otoño” es una novela prometedora de emociones de más de 260 páginas.

ESQUINA-BAJAN

“Mentiras Completas, Mitades y Pocas Verdades de los Ramosarizpenses”, de Paco Cabriales, es un libro de más de 300 páginas. Ja, ¿por dónde iniciar? ¿Me asusta lo anterior? Al contrario, esto me da vida, descubrir nuevas letras, nuevos autores, nuevas ideas, disfrutar ese placer de solitarios: la lectura y los buenos libros como los anteriores. Ahí le va y a vuela pluma algunas probadas, a reserva de dilatarme en todas las anteriores lecturas a partir de la próxima entrega en esta nuestra tertulia de los jueves, cita en el “Café Montaigne” de VANGUARDIA.

En “La Masa Enfurecida” se lee sobre Peter Thiel (un empresario gringo que se declaró abiertamente gay, fundador de PayPal y uno de los primeros inversores en Facebook), quien en una entrevista dijo: “Cuando yo era niño, el gran debate era cómo derrotar a la Unión Soviética. Hoy nos dicen que el gran debate gira en torno a quién debe usar cada cuarto de baño. Esto nos distrae de los problemas reales”. Le cayeron a palos. Lo acusaron de acostarse con hombres, pero no ser gay. En fin, así es la masa furibunda de entes no binarios, lesbianas, gay, feministas, trans-género...

Lea un mínimo fragmento de la prosa de Iván Eduardo Lópezcampos en su novela “Lecciones de Otoño”: “Don Alfonso Aldaz era ya un cuerpo que deambulaba sin sentido por la vida, su mirada extraviada, su rostro inexpresivo y su lerdo andar daban fe de ello...”. Caray, se antoja leer la novela de un tirón.

Leyendo el libro de Paco Cabriales, “Mentiras, Mitades y...” editado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, me ha surgido la siguiente idea: sería un proyecto editorial fabuloso (para seis años) lo siguiente: el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, editando una colección de memorias, historias y anecdotarios de los...

LETRAS MINÚSCULAS

38 municipios de Coahuila. Señor lector, no se pierda esta larga saga de textos. Cada jueves abonaré nuevas letras a los libros anteriores. ¡A darle!