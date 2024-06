El futuro de México (9): El costo de la elección será brutal

Elecciones democráticas, lo que eso signifique, siempre habrá en el futuro inmediato. Elegir a nuestras autoridades siempre estará en el horizonte. Una de las varias versiones de la muerte del maestro Edgar Allan Poe (1809-1849) es que hubo elecciones en Baltimore, Estados Unidos. Esa vez le aplicaron una especie de taqueo a algún candidato donde supuestamente participó el poeta Edgar Allan Poe. Es decir, si iba a votar, le regalaban un trago. Le ponían un sombrero para que fuese a votar de nuevo y le regalaban otro trago. Si un votante tenía bigote, se lo afeitaban y volvía a votar. Le cambiaban el frac, le regalaban otro trago, volvía a formarse para votar y así interminablemente...

Edgar Allan Poe, maestro del terror, poeta, novelista y ensayista, murió en condiciones de las cuales se sabe poco. Se conjetura lo anterior. Dos días después de un domingo de elecciones gringas, apareció en condiciones deplorables. Luego murió. Mito y leyenda: se cuenta que desde hace poco más de 50 años, una sombra sigilosa cada 19 de enero flota entre las tumbas del camposanto donde están los restos del narrador y deposita reverencialmente en su tumba tres rosas y una buena botella de coñac.

Coñac que nos hace pensar en las palabras de Allan Poe escritas en “El Gato Negro”, una de sus piezas perfectas en su narrativa: “¿Qué enfermedad se puede comparar con el alcohol?”. Preso de “delirium tremens”, el atormentado Poe murió luego de pasar un día de elecciones. Acaso, lo emborracharon hasta morir. A su funeral fueron cuatro personas.

México hoy 1: Escribo estas líneas a días de la jornada electoral del 2 de junio donde, literal, se juega el destino de México. De hecho, este texto aparecerá el día lunes 3. Hoy lunes 3 de junio. Sí, un día después de tirar el mazo de naipes y elegir entre tres candidatos, los cuales fueron una decepción. Lo sigo manteniendo: Claudia Sheinbaum, raspada y todo, pero va a ganar. De esta forma y con seis años por delante, el país va a ir a la ruina. Luego, esa secta inventada por Andrés Manuel López Obrador, Morena, va a pasar al olvido. El costo va a ser brutal, pero así debe de ser para que el país reaccione luego del engaño de doce años de “morenismo”.

Coahuila hoy 1: Aquí en el vecindario y con el eje vertebral de gobierno en Coahuila, Ramos Arizpe y Saltillo capital, ganan sin duda Tomás Gutiérrez y Javier “El Tritón” Díaz. En Ramos Arizpe, el alcalde no ha perdido desde hace años una sola casilla. Ojo, ni una sola. Hoy no va a ser la excepción y su abanderado, Tomás Gutiérrez, hoy lunes amanece como seguro alcalde electo. Como también hoy amanece seguro de su triunfo Javier Díaz. Hay que seguir de cerca el recuento electoral no sólo en Coahuila, sino en todo el país.

México hoy 2: Hay muchos y variados retos los cuales va a enfrentar el Gobierno de la República en presencia y guía de Claudia Sheinbaum. El continuismo de López Obrador, pues. No se esperan grandes ni variados giros a lo ya visto y sobado. Pero, sin duda alguna, hay un tema el cual ha dominado la escena nacional: la ola sanguinaria de inseguridad. La violencia todo lo merma, todo lo depreda. La presencia de los cárteles de la droga en varias regiones de México ha empeorado la competencia económica y dinamismo empresarial. En voz de Ivania Mazari, coordinadora de Evaluación y Análisis del IMCO, “es difícil que alguien acepte una oferta de trabajo en un lugar percibido como peligroso...”.

ESQUINA-BAJAN

Coahuila hoy 2: Según dicho instituto (Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO), las tres entidades posicionadas como más competitivas para la inversión, debido a su percepción de ser entidades seguras, son la Ciudad de México, Baja California y, claro, Coahuila bajo la égida de Manolo Jiménez Salinas. Las entidades peor evaluadas son Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, sí en manos del crimen organizado y de Morena.

México hoy 3: Y una cosa, digamos curiosa, ocurrió en estas elecciones presidenciales. Debido a que los números e intención del voto de Claudia Sheinbaum siempre estuvieron arriba, muy por arriba de sus oponentes todo el tiempo, no hubo temblor en las empresas ni en los mercados financieros, como en sexenios anteriores. Para Regina Labardini, economista de GBM, el dinamismo y base se cimentan en un crecimiento anual del 3.2% de la economía mexicana en todo 2023. Lo que hace digamos, una elección sin sobresaltos.

Coahuila hoy 3: Insisto, al día de hoy y mucho antes de la elección del domingo 2 de junio (ayer), no tengo duda ninguna: ganan Javier Díaz y Tomás Gutiérrez. Pero, al tomar posesión de su cargo, se van a enfrentar con no pocos problemas, entre ellos, la salud mental muy precaria y fragmentada de sus gobernados. Al 12 de mayo hay más suicidios que homicidios. Van 110 suicidios en Coahuila, contra 38 asesinatos. Pésima la salud mental, ¡puf!

LETRAS MINÚSCULAS

En el muy conocido poema de Edgar Allan Poe, “El Cuervo”, este tiene un estribillo machacón, el cual deja caer como reloj de precisión a cualquier comentario, apunte o pregunta: “Nunca más.” Esperemos eso: nunca más alguien de Morena en el poder presidencial...