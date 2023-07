Cambio climático: llegó la hora de enfrentar el desafío más grande de la humanidad

Casi no hay día en que no despertemos con noticias alarmantes que tienen que ver con el cambio climático. En las últimas semanas, el mundo ha sido testigo de hechos sin precedentes que no dejan lugar a dudas de que son producto del cambio climático que se está dando en nuestro planeta. En el mes en curso, en dos ocasiones, se rompió el récord de temperatura media más alta de la Tierra: el lunes 3 de julio 17.01 grados Celsius y el martes 4 se llegó a los 17.18 grados. Muchos países están teniendo que soportar las temperaturas más altas de su historia, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de muchas vidas humanas.

Esta semana, la revista científica Nature Medicine, de Reino Unido, publicó un estudio sobre el efecto que tuvo en la pérdida de vidas humanas el calor extremo que registró Europa el verano pasado, el más cálido en ese continente desde 1880. Los datos son alarmantes: en los 35 países del continente europeo que abarcó el estudio, 61 mil 672 personas fallecieron a causa de las altas temperaturas. Los países más afectados fueron Italia con 18 mil 010 fallecimientos y España con 11 mil 324. Los autores de la investigación estudiaron lo acontecido en un periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022. Por mortalidad prematura debido al calor debemos entender, según los autores, fallecimientos que no se hubieran producido si la temperatura se hubiera quedado dentro de lo óptimo.

En México no se ha hecho un estudio así, pero podemos ver cómo las temperaturas son cada vez más altas y la mitad de nuestro territorio está en crisis por una de las sequías más severas de la historia reciente. No hay duda de que lo que estamos viendo y sintiendo son los impactos del cambio climático inducido por el hombre que de no ser frenados pondrán en riesgo nuestro futuro. Para quienes creemos en la relevancia de cuidar nuestro medio ambiente, es muy triste ver que a nuestro Gobierno este tema no le merece ninguna importancia. Privilegiar el uso de combustibles fósiles como el combustóleo para generar energía eléctrica en lugar de favorecer la generación por medio de energías limpias y renovables, es un despropósito, traerá consigo un significativo daño ambiental muy difícil de revertir.

No podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo actualmente, el cambio climático es la mayor amenaza que se cierne sobre la humanidad. Los polos se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo y las temperaturas son cada vez más extremas. Los cambios se pueden ver todos los días y en todas partes del mundo: inundaciones, sequías, incendios forestales, etcétera. Es indispensable que la sociedad cobre más conciencia sobre los problemas ambientales.

Veo muchas contradicciones en el tratamiento que le damos al tema del cambio climático. Hay un desfase entre lo que queremos la mayoría de los mexicanos y lo que hace el Gobierno. Por una parte, a nuestros niños y jóvenes se les enseña en la escuela la importancia de cuidar nuestro planeta y, por otra parte, nuestro Gobierno no hace nada y manda mensajes de que no le interesa. Parece que no se han dado cuenta de que el cambio climático es el desafío más importante que ha experimentado la humanidad en su historia.

