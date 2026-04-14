Depredación con modelo ecológico

+ Seguir en Seguir en Google
Monsi
por Monsi
CARTONES / 14 abril 2026
    Depredación con modelo ecológico
COMPARTIR

A diferencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien planteó prohibir de forma constitucional el uso de fracking en México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha abierto la posibilidad de explotar yacimientos no convencionales mediante, ha dicho la Presidenta, tecnologías de “bajo impacto”, como el uso de agua tratada o de mar.

Sin embargo, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking mantienen una postura de rechazo total, argumentando que no existe forma segura de fracturar el subsuelo sin causar daños irreversibles.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno anuncia revisión del fracking, pero Pemex ya lo aplicó 2 mil 164 veces desde 2012

TE PUEDE INTERESAR: La amenaza del fracking en Coahuila y Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: Más de 80 organizaciones dicen a Sheinbaum que el ‘fracking sustentable’ suena prometedor ‘pero no existe’

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

4T
Fracking
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En sesión de Cabildo también se aprobó el Plan de Inversión de Obra Pública 2026.

Aprueban comisión especial de participación ciudadana y paquete de obra pública en Monclova
Las suspenciones de los establecimientos están relacionadas a la falta de medidas de operatividad como falta de permisos sanitarios o incluso las condiciones propias del inmueble.

Suman dos establecimientos suspendidos por vender ‘sueros vitaminados’ en Coahuila
Las infecciones gastrointestinales son una de las principales causas de consulta médica en Saltillo.

Coahuila: En tiempo de calor se incrementan los males gastrointestinales... ¡cuidado!
El Plan Extraordinario Antisequía permitió avances en el primer trimestre, afirma el Alcalde.

Saltillo busca sumar 300 litros por segundo al suministro de agua
Dentro de los trabajos realizados, las cuadrillas se enfocaron en la aplicación de pintura en carriles y bulevares para mejorar la visibilidad vial.

En Saltillo refuerzan señalización vial en bulevar Emilio Arizpe
true

Coahuila: Mafia de cuello blanco extorsiona a carboneros
true

Sheinbaum: Encuentro en Barcelona, ¿error o estrategia?
Becas: Bien merecido

Becas: Bien merecido