Gobierno anuncia revisión del fracking, pero Pemex ya lo aplicó 2 mil 164 veces desde 2012

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/ 12 abril 2026
    Gobierno anuncia revisión del fracking, pero Pemex ya lo aplicó 2 mil 164 veces desde 2012
    Mientras el gobierno plantea revisar con expertos el uso del fracking para elevar la producción de gas natural, datos oficiales revelan que Pemex lo ha aplicado de forma sostenida. ESPECIAL
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El debate se cruza con inversión creciente, advertencias por rendición de cuentas y la discusión sobre la participación privada para operar la tecnología

CDMX.- El anuncio del gobierno federal de que se analizará cómo Petróleos Mexicanos (Pemex) recurrirá a la fractura hidráulica (fracking) para aprovechar yacimientos no convencionales de gas natural contrasta con información obtenida vía transparencia, que documenta el uso de esa técnica al menos desde 2012 en 2 mil 164 ocasiones, dentro de mil 95 pozos.

Los datos, con fecha del 8 de abril, corresponden al “número de pozos y ocasiones en las que se ha utilizado la técnica de estimulación apuntalada (fractura hidráulica convencional)” y reportan que a marzo de este año se aplicó en 12 ocasiones. El reporte fue encabezado por el Grupo Multidisciplinario de Administración de Yacimientos (GMAY) de Pemex.

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En esa respuesta, Pemex refirió casos de fractura hidráulica en Puebla y Veracruz y precisó que no se trata de activos en los que se produzca crudo. También señaló que otras áreas operativas aplican la tecnología en el subsuelo de Tabasco y sostuvo que en ningún caso hubo afectaciones al medio ambiente.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de energía informaron que se analizará con expertos cómo se realizará el fracking en el país, con el objetivo de aumentar la producción de gas natural ante la alta dependencia de importaciones desde Estados Unidos.

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Las cifras entregadas por Pemex señalan que entre 2012 y 2015 hubo un aumento en el número de pozos donde se utilizó fracking y que posteriormente disminuyó por campañas proambientalistas y por decisiones políticas y financieras, aunque sin llegar a cero. Desde 2019, pese a que el gobierno anterior se manifestó en contra del fracking, la técnica continuó en operación.

En reportes a autoridades financieras de Estados Unidos, Pemex reconoce que mantiene extracción de hasta 15 mil barriles de crudo al día mediante este método. Analistas consultados señalaron que la experiencia de Estados Unidos se relaciona con el desarrollo de la fractura hidráulica y su efecto en la reducción de dependencia de hidrocarburos externos, aunque advirtieron que el proceso demanda alta especialización tecnológica, por lo que Pemex tendría que trabajar con jugadores privados.

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Paul Sánchez, catedrático del Tec de Monterrey, alertó sobre los desafíos de rendición de cuentas ante incidentes: “El problema tiene que ver con la capacidad de rendición de cuentas en caso de incidentes. Hoy todavía no nos queda claro, por ejemplo, el derrame en el golfo [de México], qué lo ocasionó, quién es el responsable, cuál es el daño o a cuánto asciende la afectación ambiental y social. No sabemos qué pasa con el Tren Maya, no sabemos por qué el incendio en Dos Bocas, etcétera”. Añadió: “Si hacemos fracking en cientos de pozos, vamos a tener riesgos, opacidad y no hay intención de rendir cuentas”.

En paralelo, Pemex ha incrementado la inversión asociada a estos proyectos. Con base en cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundidas en enero, la petrolera ejercerá este año 66% más inversión que en 2025 para extracción mediante fragmentación hidráulica, a través del programa Aceite Terciario del Golfo, que recibirá 4 mil 16 millones de pesos, frente a 2 mil 423 millones en 2025.

En sus reportes anuales, Pemex informó que ese programa se denomina Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Proyecto ATG, antes Paleocanal de Chicontepec), ubicado en la región norte del país, con una superficie de 4 mil 243 kilómetros cuadrados e integrado por 29 campos divididos en ocho sectores. A mediados de 2025, la petrolera reconoció: “La disminución en la producción de gas natural se debió principalmente a la disminución de la presión en ciertos yacimientos”. Para Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el gobierno debe mostrar apertura al sector privado: “Ya hubo un anuncio. Es bueno quitarse telarañas ideológicas, pero no te cambia la realidad. Lo que sí requiere es inversión privada y extranjera”.

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