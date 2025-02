Pese a los malos resultados del Santos Laguna en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX, su director técnico, Fernando Ortiz ha asegurado que no renunciará a su puesto, además aseguró que se encuentra tranquilo con su trabajo.

“Yo estoy tranquilo y lo he dicho. Hasta que no levante la situación, no me voy a ir de mi parte y no va a haber una renuncia”, expresó.