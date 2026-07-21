Casa Juarez, la cantina de Saltillo

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Opinión
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    Casa Juarez, la cantina de Saltillo

Sin duda Casa Juárez ya es un clásico de Saltillo. Cuando hablamos de cantinas contemporáneas pensamos que reina el ambiente de comida solo por tener algo en la mesa y unas buenas chelas.

Casa Juárez es una cantina con estilo e identidad propia, además cuenta con excelente gastronomía, muy norteña y bien ejecutada y excelente presentación. Que lo borracho no te quite el estilacho.

Buena coctelería, variada, para gusto de las damas que son asiduas a ir a disfrutar de un ambiente que, cabe mencionar, es seguro y confiable. Los caballeros de sombrero otorgan la personalidad de ese gusto por el norteño, la música y la buena fiesta.

Hemos probado unos sublimes huauzontles en sus inicios, rellenos de queso que deberían volver, excelentemente ejecutados; unas enchiladas norestenses deliciosas; los tacos vaqueros, las papitas cantineras, la parrillada y su guacamole con tostadas tatemadas.

Además de excelente mixología y la cheve bien helada, los grupos siempre cuidados para hacer de la velada una noche que te deja un sensación de querer volver.

Instalaciones limpias, con una vista nocturna que con dos mezcales ya estás en El Mirador del V. Carranza. Carlos, uno de sus propietarios, es cálidamente perfeccionista en cada detalle que envuelve a esta clásica cantina, además de amable y buen anfitrión.

También probé una cazuela de fideo seco que me voló la cabeza, el sol de aperol, el carajillo de mazapán y su gloriosa tostada de atún. Ir a la cantina Casa Juárez es una experiencia que se cuenta en la calle, que tiene memoria y grandes historias.

Algo que se merece ser resaltado es cómo promueven la cultura norteña, música, cocina, vestimenta y el ambiente que genera traer el sombrero bien puesto.

Así que no se pierda su cartelera, póngase la bota y su atuendo muy Casa Juárez y prepárese para disfrutar de los mejores ambientes identitarios de la ciudad.

¡Que viva el norte, chingao! ¡Si siñor!

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Gastronomía

Ivonne Orozco

Ivonne Orozco

Mayora de cocina tradicional y estudiosa de la gastronomía mexicana. Nacida en una olla de barro en ebullición con el caldo de los frijoles negros. De raíces Oaxaqueñas, viviendo en Coahuila, con matices Veracruzanos por parte de padre. Una cocina migratoria, concebida para el mismo fin: disfrutar la mesa.

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